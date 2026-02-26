SALUD

Alerta sanitaria: Colombia refuerza vigilancia por sarampión de cara al Mundial 2026

Debido al aumento de casos de sarampión en México, EE. UU. y Canadá, el Gobierno de Colombia ordenó reforzar la vacunación.

GoogleSígale el pulso a la salud en Discover: información sobre bienestar, investigación y tendencias

Redacción Salud
26 de febrero de 2026, 6:46 p. m.
Minsalud, en conjunto con Protección Social y el Instituto Nacional de Salud de Colombia, habló respecto al sarampión.
Minsalud, en conjunto con Protección Social y el Instituto Nacional de Salud de Colombia, habló respecto al sarampión. Foto: Getty Images

A pocos meses de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá, las autoridades sanitarias de Colombia han encendido las alarmas.

El Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, emitió un comunicado oficial detallando el fortalecimiento de los protocolos de vigilancia ante la reciente amenaza que representa el sarampión en el continente.

Alerta en Bogotá: confirman el primer caso importado de sarampión

La preocupación no es menor. Se ha registrado una creciente ola de contagios en varios países de América, incluidos los tres anfitriones del Mundial. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió en redes sociales que existe un “riesgo real” para los miles de colombianos que planean viajar a México, país que ya reporta cerca de 4.000 casos.

Asimismo, señaló que Estados Unidos y Canadá han mostrado cifras preocupantes en el pasado reciente, lo que obliga a tomar medidas preventivas urgentes.

Empresas

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

Salud

Este es el nuevo decreto que modifica el sistema de salud en Colombia

Salud

Neurorrehabilitación robótica busca mejorar la autonomía de pacientes con ELA en Colombia

Salud

Detectan compuestos químicos de uso diario que podrían acelerar el envejecimiento de la piel

Salud

Ni Bogotá ni Medellín: este es el hospital de Colombia que entró al top en prestigioso ‘ranking’ a nivel mundial

Salud

Más de 116 mil pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia están en riesgo por incumplimientos

Salud

Pico respiratorio en Colombia: más de 87.000 adultos mayores ya consultaron por IRA y el riesgo apenas comienza

Estados Unidos

Disparados casos de sarampión en Estados Unidos, expertos preocupados por cifras récord

Estados Unidos

Peligro inminente: riesgos de contagio de sarampión en importante parque y aeropuerto de EE. UU.

Estados Unidos

Alerta sanitaria en centro de detención de ICE en Texas: confinan la instalación tras brote de sarampión

Ante este panorama, la recomendación principal para los viajeros es recibir la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) con al menos quince días de antelación.

La situación se vuelve más compleja al analizar la ‘inmunidad de rebaño’ en Colombia, puesto que actualmente, los índices de vacunación en niños nacidos desde 2019 se encuentran en un 93,5%, una cifra por debajo del umbral de seguridad del 95% recomendado por expertos.

Para mitigar el riesgo, el Ministerio de Salud ha establecido una hoja de ruta clara que incluye los siguientes puntos:

Vigilancia epidemiológica estricta: Todo viajero internacional que presente fiebre y erupciones cutáneas será considerado caso sospechoso y deberá notificarse de inmediato al sistema SIVIGILA.

Intensificación de la vacunación: Se debe verificar el esquema SR o SRP en la población general. Para los viajeros de entre 6 meses y 59 años que se dirijan a las sedes del Mundial, es obligatorio completar el esquema de vacunación al menos dos semanas antes del vuelo. Incluso, se recomienda una “dosis cero” para bebés de 6 a 11 meses que viajen a zonas con brotes activos.

Gestión de contingencias: Los centros hospitalarios deben activar planes de respuesta, realizar simulacros y asegurar el aislamiento respiratorio de los casos sospechosos durante los siete días posteriores a la aparición de la erupción.

Comunicación del riesgo: Es vital que el viajero conozca la etiqueta respiratoria, el lavado de manos y los signos de alarma para actuar a tiempo.

Se espera que, con estas medidas y la responsabilidad de los ciudadanos, el sueño mundialista no se vea empañado por un problema de salud pública prevenible.

Más de Salud

Mediante el Decreto 0858 se introducen al sistema elementos de la fallida reforma a la salud relacionados con el modelo de atención, la creación de las Redes Integrales e Integradas de Salud, la reorganización de la operación de las EPS y la territorialización.

Actores del sistema de salud reaccionan a las modificaciones emitidas por el decreto del Gobierno Nacional

Crisis de medicamentos en Colombia, Audifarma Nova al occidente de Bogotá uno de los mayores gestores farmacéuticos. Bogota marzo 28 del 2025 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA

Este es el nuevo decreto que modifica el sistema de salud en Colombia

La neurorrehabilitación con robótica, una nueva esperanza para los más de 3.000 colombianos con ELA

Neurorrehabilitación robótica busca mejorar la autonomía de pacientes con ELA en Colombia

envejecimiento

Detectan compuestos químicos de uso diario que podrían acelerar el envejecimiento de la piel

Foto de referencia del pasillo de un hospital

Ni Bogotá ni Medellín: este es el hospital de Colombia que entró al top en prestigioso ‘ranking’ a nivel mundial

Pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia enfrentan largos retrasos en diagnósticos y falta de acceso a medicamentos vitales, a pesar de la existencia de leyes que garantizan su atención.

Más de 116 mil pacientes con enfermedades huérfanas en Colombia están en riesgo por incumplimientos

Los adultos mayores son uno de los grupos más vulnerables durante el pico respiratorio, con mayor riesgo de hospitalización y muerte.

Pico respiratorio en Colombia: más de 87.000 adultos mayores ya consultaron por IRA y el riesgo apenas comienza

De izquierda a derecha: Cecilia Quintero, la señora fallecida en Cúcuta. Y, a la derecha, el sepelio de Kevin Arley Acosta

Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta, dos colombianos que murieron suplicando por medicamentos

Entrevista al doctor Nataniel Viunisk

Excesos en celebraciones pueden afectar la salud metabólica y aumentar riesgos de obesidad: “Todo empieza en el intestino”, asegura el doctor Nataniel Viunisk

Noticias Destacadas