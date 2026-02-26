Alerta sanitaria: Colombia refuerza vigilancia por sarampión de cara al Mundial 2026

A pocos meses de que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA en México, Estados Unidos y Canadá, las autoridades sanitarias de Colombia han encendido las alarmas.

El Ministerio de Salud, en conjunto con el Instituto Nacional de Salud, emitió un comunicado oficial detallando el fortalecimiento de los protocolos de vigilancia ante la reciente amenaza que representa el sarampión en el continente.

Alerta en Bogotá: confirman el primer caso importado de sarampión

La preocupación no es menor. Se ha registrado una creciente ola de contagios en varios países de América, incluidos los tres anfitriones del Mundial. El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtió en redes sociales que existe un “riesgo real” para los miles de colombianos que planean viajar a México, país que ya reporta cerca de 4.000 casos.

Asimismo, señaló que Estados Unidos y Canadá han mostrado cifras preocupantes en el pasado reciente, lo que obliga a tomar medidas preventivas urgentes.

Ante este panorama, la recomendación principal para los viajeros es recibir la vacuna triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) con al menos quince días de antelación.

#BOGOTÁ | El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, aseguró que Colombia enfrenta un “riesgo real” por la alerta de sarampión. En ese sentido, invitó a los ciudadanos a vacunarse contra la enfermedad. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/fsJYc8MpKZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) February 26, 2026

La situación se vuelve más compleja al analizar la ‘inmunidad de rebaño’ en Colombia, puesto que actualmente, los índices de vacunación en niños nacidos desde 2019 se encuentran en un 93,5%, una cifra por debajo del umbral de seguridad del 95% recomendado por expertos.

Para mitigar el riesgo, el Ministerio de Salud ha establecido una hoja de ruta clara que incluye los siguientes puntos:

Vigilancia epidemiológica estricta: Todo viajero internacional que presente fiebre y erupciones cutáneas será considerado caso sospechoso y deberá notificarse de inmediato al sistema SIVIGILA.

Intensificación de la vacunación: Se debe verificar el esquema SR o SRP en la población general. Para los viajeros de entre 6 meses y 59 años que se dirijan a las sedes del Mundial, es obligatorio completar el esquema de vacunación al menos dos semanas antes del vuelo. Incluso, se recomienda una “dosis cero” para bebés de 6 a 11 meses que viajen a zonas con brotes activos.

Gestión de contingencias: Los centros hospitalarios deben activar planes de respuesta, realizar simulacros y asegurar el aislamiento respiratorio de los casos sospechosos durante los siete días posteriores a la aparición de la erupción.

Comunicación del riesgo: Es vital que el viajero conozca la etiqueta respiratoria, el lavado de manos y los signos de alarma para actuar a tiempo.

Se espera que, con estas medidas y la responsabilidad de los ciudadanos, el sueño mundialista no se vea empañado por un problema de salud pública prevenible.