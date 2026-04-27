La SeaHope es la nueva lancha ambulancia que busca mejorar la atención en salud en el Archipiélago de San Andrés y Providencia, ofreciendo transporte médico marítimo permanente para más de 6.700 personas.

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La primera ambulancia marítima para emergencias médicas en Colombia

La SeaHope ha sido presentada como una nueva herramienta para fortalecer la atención en salud en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Consiste en la implementación de una lancha ambulancia diseñada para responder a emergencias médicas en zonas insulares, donde el traslado terrestre no es posible y la movilidad depende del transporte marítimo.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio de Salud de Colombia, esta embarcación hace parte de una estrategia orientada a mejorar el acceso a servicios de salud en territorios apartados.

El objetivo es el de garantizar una atención oportuna a la población del archipiélago.

El servicio está pensado para operar de manera permanente, las 24 horas del día y todos los días de la semana, como apoyo al sistema de salud local.

La SeaHope funciona como una ambulancia marítima medicalizada, lo que significa que está destinada al traslado de pacientes en condiciones de urgencia mientras reciben atención básica durante el recorrido.

Este tipo de unidades suele contar con espacio para camillas, personal médico y equipos necesarios para la estabilización inicial de los pacientes, permitiendo su traslado seguro hacia centros de mayor complejidad dentro del territorio insular.

¿Ya conoces la #SeaHope, la primera lancha ambulancia del Archipiélago? 🌊 Más de 6.700 personas en San Andrés y Providencia ahora tienen transporte marítimo medicalizado disponible las 24 horas, todos los días.



Y sí, fue el Gobierno de la Vida quien invirtió $3.030 millones… pic.twitter.com/N4IaSuw8eu — MinSalud Colombia 🇨🇴 (@MinSaludCol) April 26, 2026

Cobertura en salud para el archipiélago de San Andrés y Providencia

El proyecto busca beneficiar a más de 6.700 habitantes de San Andrés y Providencia.

Los habitantes de esta parte del país ahora cuentan con un sistema de transporte sanitario por vía marítima, especialmente importante en situaciones donde la rapidez en la atención puede ser determinante para la vida del paciente.

En un territorio como el archipiélago, donde las distancias entre islas y la dependencia del mar representan un reto constante, este tipo de soluciones busca reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

La embarcación hace parte del sistema de atención médica marítima que busca mejorar la respuesta ante urgencias en zonas insulares de Colombia. Foto: Captura de pantalla video X @MinSaludCol

Según la información oficial, la embarcación ya ha sido incorporada progresivamente a la red de atención del departamento, realizando traslados médicos entre islas y apoyando la respuesta ante urgencias.

Esto permite reforzar la capacidad operativa del sistema de salud local y mejorar la continuidad de la atención en escenarios críticos.

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En conjunto, la implementación de la #SeaHope representa un avance en la adaptación del sistema de salud a las condiciones geográficas del Caribe insular colombiano.

Integra movilidad marítima y atención prehospitalaria para mejorar el acceso oportuno a servicios médicos en una región históricamente marcada por barreras de transporte.