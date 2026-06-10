Decir “estoy bien” cuando la realidad es otra puede convertirse en un hábito difícil de romper. Según la psicología, quienes mantienen esa conducta durante años suelen compartir un mismo patrón emocional.

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¿Por qué fingir estar bien durante años puede afectar la salud emocional?

Muchas personas responden de manera automática que están bien, aunque por dentro experimenten emociones muy distintas. Lo que parece una estrategia para evitar preocupaciones o conflictos puede convertirse, con el paso del tiempo, en un hábito que afecta el bienestar psicológico.

Diversos expertos señalan que quienes sostienen esta conducta durante años suelen compartir un mismo patrón: una desconexión progresiva de sus propias emociones.

La psicología identifica este fenómeno como “trabajo emocional” o surface acting, un concepto desarrollado por la socióloga y psicóloga Arlie Hochschild.

Se refiere a la acción de mostrar emociones que realmente no se sienten para cumplir con las expectativas sociales o profesionales. En otras palabras, la persona aparenta tranquilidad, felicidad o satisfacción, aunque internamente viva una realidad diferente.

De acuerdo con el análisis difundido por AS, este comportamiento no suele responder a un intento deliberado de engañar a los demás.

Por el contrario, muchas personas terminan acostumbrándose tanto a responder “todo bien” que dejan de identificar con claridad cómo se sienten realmente.

Detrás de una apariencia estable, algunas personas pueden experimentar desconexión emocional y pérdida de bienestar interno. Foto: Getty Images

Esa actuación constante puede reemplazar, poco a poco, el contacto con las emociones auténticas.

El psicólogo australiano Lachlan Brown explica que el problema no aparece necesariamente como una crisis evidente, sino como un proceso silencioso de desgaste.

Según su planteamiento, una persona puede mantener una vida aparentemente estable, cumplir con sus responsabilidades y proyectar una imagen positiva, mientras experimenta una sensación interna de vacío o desconexión emocional.

Las investigaciones citadas por los especialistas indican que mantener esta máscara emocional durante largos períodos puede favorecer el agotamiento psicológico y el burnout, o síndrome de desgaste emocional.

La diferencia constante entre lo que realmente se siente y lo que se expresa exige un esfuerzo mental continuo, lo que termina reduciendo la sensación de autenticidad y bienestar.

Otro aspecto que preocupa a los expertos es que este estado puede pasar inadvertido tanto para el entorno como para la propia persona. No siempre se manifiesta mediante una tristeza evidente o un deterioro inmediato en la vida cotidiana.

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En muchos casos, lo que aparece es una sensación persistente de apatía, una disminución en el disfrute de las experiencias positivas y la impresión de que la vida funciona correctamente por fuera, pero carece de satisfacción por dentro.

Frente a esta situación, los especialistas consultados recomiendan recuperar la honestidad con las propias emociones y aceptar que no siempre es necesario aparentar bienestar.

También sugieren retomar actividades que antes generaban placer y reconocer los sentimientos reales, en lugar de ocultarlos de manera permanente.