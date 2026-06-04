Muchas personas lo hacen sin pensarlo: cuando llega el momento de estacionar el vehículo, bajan el volumen de la música.

Aunque parezca un gesto sin importancia, la ciencia ha encontrado razones que explican por qué este comportamiento es tan común.

¿Le cuesta concentrarse? Experta advierte que el cerebro se está adaptando a las interrupciones constantes

El cerebro reduce distracciones para concentrarse

La escena es familiar para millones de conductores.

La música suena a buen volumen durante el trayecto, pero justo cuando aparece un espacio para estacionar o se necesita realizar una maniobra complicada, la mano va casi automáticamente hacia el control del sonido.

Aunque muchas personas bromean diciendo que bajan la música para “ver mejor”, la explicación real está mucho más relacionada con el funcionamiento del cerebro que con la vista.

Expertos en psicología y neurociencia coinciden en que el cerebro humano dispone de recursos limitados para procesar información al mismo tiempo.

Cuando una tarea exige una mayor concentración, como estacionar en un espacio reducido o maniobrar en medio del tráfico, el cerebro intenta reducir estímulos que podrían competir por la atención.

Según explicó el neurocientífico español Manuel Martín-Loeches, citado en diversos análisis sobre el tema, las áreas cerebrales involucradas en el procesamiento de la música comparten recursos con sistemas relacionados con la atención y el lenguaje.

Esto significa que, aunque una persona no esté concentrada activamente en la canción que escucha, parte de su capacidad mental continúa dedicada a procesar esos sonidos.

bajar el volumen antes de estacionar es un reflejo de cómo el cerebro administra la atención Foto: Getty Images

¿Cómo funciona la atención humana?

La situación se entiende mejor cuando se analiza cómo funciona la atención humana.

El psicólogo y premio Nobel Daniel Kahneman planteó que el cerebro opera mediante dos sistemas.

Uno de ellos trabaja de manera rápida y automática, mientras que el otro requiere un esfuerzo consciente para resolver problemas o tomar decisiones complejas.

Conducir por una ruta conocida puede convertirse en una actividad casi automática, pero estacionar suele exigir cálculos espaciales, evaluación de distancias y toma de decisiones en cuestión de segundos.

Por esa razón, el cerebro necesita destinar más recursos a la tarea principal.

Los especialistas aclaran que bajar el volumen no mejora la capacidad visual.

Lo que realmente ocurre es que disminuyen las distracciones auditivas, permitiendo una mejor concentración en los elementos que rodean al vehículo.

La sensación subjetiva de “ver mejor” aparece porque el cerebro logra enfocar más eficazmente su atención en el entorno inmediato.

La neurocientífica Victoria Bayón ha explicado que este fenómeno responde a un mecanismo natural del cerebro para optimizar el rendimiento.

Cuando una maniobra exige más atención, la mente intenta eliminar estímulos secundarios para concentrarse en aquello que considera prioritario.

Por eso, acciones como bajar la música, pedir silencio a los acompañantes o incluso dejar de hablar momentáneamente forman parte de una estrategia inconsciente para gestionar mejor los recursos cognitivos disponibles.

Bajar el volumen antes de estacionar es un reflejo de cómo el cerebro administra la atención.

El descubrimiento de Oxford que cambia la visión sobre cómo el cerebro pone atención

No ayuda a los ojos a funcionar mejor, pero sí permite que la mente dedique más energía a una tarea que exige precisión.

La próxima vez que alguien reduzca el sonido del radio antes de parquear, probablemente no esté intentando escuchar mejor el vehículo, sino facilitando que su cerebro se concentre en lo que tiene delante.