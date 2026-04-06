Durante décadas, la neurociencia se centró en cómo las distintas áreas del cerebro cooperan entre sí.

Sin embargo, una nueva investigación sugiere que el secreto del pensamiento eficiente no está solo en la colaboración, sino también en la competencia activa entre regiones neuronales.

Este es un proceso que permite al cerebro priorizar información, adaptarse a nuevas tareas y optimizar funciones cognitivas esenciales.

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La competencia entre regiones cerebrales mejora la memoria y la concentración

Un estudio reciente basado en investigaciones en neurociencia computacional desarrolladas por equipos internacionales, incluidos científicos de la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Oxford, pone el foco en un fenómeno poco explorado fuera del ámbito científico.

Se trata de lo que se conoce como la competencia entre regiones cerebrales, un mecanismo esencial para el funcionamiento cognitivo.

Según estos trabajos, esta dinámica permite optimizar procesos como la memoria, la atención y la toma de decisiones.

De acuerdo con esta investigación, cuando distintas áreas del cerebro “rivalizan” por procesar información, el sistema se vuelve más eficiente, flexible y capaz de adaptarse a nuevas demandas.

Lejos de ser un conflicto negativo, esta competencia actúa como un filtro natural.

Permite priorizar estímulos relevantes, descartar información innecesaria y ajustar el comportamiento en tiempo real.

De esta manera, el cerebro logra un equilibrio entre estabilidad y adaptación, dos condiciones fundamentales para la supervivencia y el aprendizaje.

Este hallazgo se conecta con un principio clave de la neurociencia moderna: el cerebro no funciona como una estructura rígida, sino como una red altamente dinámica.

Investigaciones lideradas por la Universitat Pompeu Fabra y la Universidad de Oxford han demostrado que la actividad cerebral está organizada de forma jerárquica y coordinada por la corteza prefrontal.

Lo anterior se detalla en el estudio “One ring to rule them all: The unifying role of prefrontal cortex in steering task-related brain dynamics”, publicado en la revista Progress in Neurobiology.

En este contexto, la memoria no reside en un único lugar, sino que está distribuida en distintas regiones especializadas que se articulan entre sí para almacenar y recuperar información.

Este enfoque refuerza la idea de que recordar no es simplemente “guardar datos”, sino el resultado de una interacción constante entre múltiples sistemas cerebrales.

Un científico analiza imágenes cerebrales para entender cómo interactúan y compiten las distintas regiones del cerebro en procesos como la memoria y la atención. Foto: Getty Images

La modularidad dinámica del cerebro y su capacidad de adaptación en tiempo real

Los investigadores también destacan que este proceso es esencial para la llamada “modularidad dinámica” del cerebro, es decir, su capacidad para reorganizar sus redes neuronales según la tarea que esté realizando.

Esta propiedad permite, por ejemplo, cambiar rápidamente de una actividad a otra, mantener la concentración en entornos complejos o responder ante situaciones inesperadas.

En la misma línea, estudios publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) han demostrado que las conexiones de largo alcance entre regiones cerebrales son fundamentales para la transmisión eficiente de la información.

Estas conexiones permiten integrar distintas áreas del cerebro y facilitan tanto la cooperación como la competencia entre ellas, optimizando el rendimiento cognitivo.

Este modelo también ayuda a entender por qué la atención humana es limitada.

El cerebro no puede procesarlo todo al mismo tiempo, por lo que utiliza mecanismos de selección en los que distintas señales compiten por ser priorizadas.

Cuando este sistema funciona correctamente, permite enfocarse en lo importante; cuando falla, pueden aparecer dificultades de concentración o sobrecarga mental.

Estas investigaciones redefinen la manera en que entendemos la mente humana.

Más que una estructura perfectamente sincronizada, el cerebro se comporta como un sistema en constante negociación interna, donde distintas regiones compiten y cooperan al mismo tiempo para lograr un objetivo común: procesar la información de la forma más eficiente posible.