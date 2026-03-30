Ciencia

La ciencia revela cómo el cerebro humano ‘copia’ la risa de los demás para “sincronizarse”

Un estudio científico explica por qué las personas suelen reír cuando otros lo hacen, incluso sin saber exactamente la razón.

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Redacción Tecnología
30 de marzo de 2026, 9:17 p. m.
Investigaciones recientes muestran que la risa puede propagarse en grupo gracias a una respuesta automática del cerebro.
Investigaciones recientes muestran que la risa puede propagarse en grupo gracias a una respuesta automática del cerebro. Foto: Getty Images

La risa no solo es una reacción espontánea ante algo gracioso. Detrás de ese gesto cotidiano se esconde un mecanismo cerebral que, según la ciencia, permite que las personas se “contagien” de la risa y terminen riendo al tiempo. Este fenómeno, lejos de ser casual, cumple una función clave en la forma en que los humanos se relacionan.

Investigaciones divulgadas por Universidad de Göttingen y recogidas por Popular Science muestran que el cerebro reacciona de forma casi automática cuando escucha o percibe la risa de otros, generando pequeñas respuestas musculares en el rostro incluso antes de que la persona sea consciente de ello.

Un reflejo automático que se activa en grupo

Cuando alguien ríe cerca, el cerebro no se limita a procesar el sonido como un estímulo externo. En realidad, activa regiones vinculadas tanto con el movimiento como con las emociones, lo que provoca una especie de “eco” interno. Es decir, el cuerpo empieza a prepararse para reír también.

Anne Schacht señala que mezcla control voluntario e impulsos automáticos.
La risa ajena genera una reacción casi inmediata, incluso sin decisión consciente. Foto: Getty Images

La profesora Anne Schacht explica que este proceso combina lo voluntario con lo involuntario. Por un lado, existen áreas cerebrales que permiten decidir si reír o no; pero, por otro, hay circuitos emocionales —como los relacionados con la amígdala— que responden de manera rápida y sin control consciente.

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Esa mezcla es la razón por la que, en ambientes sociales, contener la risa puede resultar tan difícil. El cerebro, en cierta forma, “copia” lo que ocurre alrededor y anticipa la reacción con microgestos faciales que luego se transforman en carcajadas.

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Más que humor: una forma de conexión social

Lejos de ser solo una respuesta al chiste, la risa cumple una función social profunda. Los estudios indican que este comportamiento ayuda a generar cohesión en los grupos, facilitando que las personas se sientan en sintonía unas con otras.

De acuerdo con Schacht, la risa cotidiana —incluso aquella que parece incontrolable— es completamente normal y no debe confundirse con trastornos neurológicos como el que se muestra en la película Joker.

En la vida real, este impulso tiene más que ver con la interacción social que con una alteración del cerebro.

Este comportamiento no debe confundirse con casos como los mostrados en Joker, donde hay un trastorno neurológico.
Según Anne Schacht, incluso la risa difícil de controlar es completamente normal. Foto: Getty Images

En ese sentido, reír al tiempo que otros no es una coincidencia, sino una forma de sincronización emocional. El cerebro humano está diseñado para responder al entorno social, y la risa se convierte en una señal compartida que fortalece vínculos y facilita la comunicación sin necesidad de palabras.