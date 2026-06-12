Inquietante video difundido por EE. UU. fue reposteado por la Casa Blanca y el Pentágono confirmó que es real

Este 12 de junio fue marcado como el día en que Estados Unidos presentó al mundo “la tercera entrega de archivos sobre fenómenos anómalos no identificados”, algo que, al igual que en sus 2 edición pasadas, generó un intenso debate en redes sociales.

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En esta ocasión, uno de los contenidos que más llamó la atención fue un video reposteado por la Casa Blanca a través de X bajo la referencia “FBI-UAP-PR003, ‘Orbs Over the Pond’, 2024”, en el que se observa una extraña esfera luminosa flotando sobre un estanque.

Las imágenes se viralizaron rápidamente debido a la apariencia del objeto, descrito oficialmente como una “esfera similar al plasma” que cambiaba de forma y brillo.

Ante la repercusión que alcanzó el video, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, ofreció detalles sobre el incidente registrado en octubre de 2024.

Una esfera luminosa que permaneció casi una hora sobre el agua

Según la descripción presentada por Valdez, el avistamiento ocurrió en el noreste de Estados Unidos alrededor de las 18:51 hora local. El funcionario explicó que un testigo observó una fuente de luz flotando sobre un estanque a una distancia aproximada de 2.700 pies.

“El objeto luminoso se asemejaba a una ‘esfera similar al plasma’ que cambiaba de forma e intensidad de manera intermitente”, señaló el portavoz. Asimismo, indicó que en algunos momentos “la fuente de luz principal parecía dividirse en puntos luminosos más pequeños”.

"In October 2024, at approximately 1851 local time in the northeastern United States, an eyewitness observed a light source below the horizon, hovering above a pond at an estimated distance of 2,700 feet. The luminous object resembled a 'plasma-like sphere' intermittently… https://t.co/ZCfKbHZ9mh pic.twitter.com/jYen0FtrSf — Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) June 12, 2026

Otro de los detalles que llamó la atención fue la presencia de un segundo punto luminoso ubicado debajo del objeto principal. De acuerdo con la descripción oficial, este brillo permanecía justo sobre la superficie del agua y “no parecía consistente con un reflejo superficial”.

El Pentágono afirma que el video fue autenticado

Durante su explicación, Valdez aseguró que la grabación fue realizada por un ciudadano particular utilizando un iPhone. Posteriormente, el material fue sometido a análisis por parte de las autoridades estadounidenses.

“Este video fue capturado por un ciudadano privado con un iPhone y posteriormente analizado y autenticado por el Gobierno de los Estados Unidos”, afirmó.

El funcionario también aclaró que las imágenes difundidas públicamente fueron recortadas únicamente para proteger la identidad del autor de la grabación. “Aparte de esta medida de protección de la privacidad, no se han realizado ediciones, mejoras ni alteraciones al contenido visual”, agregó.

Un testigo considerado altamente creíble por el FBI

Uno de los aspectos destacados por el Pentágono fue la valoración realizada por el Buró Federal de Investigación (FBI) sobre la persona que reportó el incidente.

Según Valdez, la descripción del evento proviene de las declaraciones entregadas por el testigo a los investigadores federales. Además, señaló que “el FBI evalúa al individuo que reportó este evento como altamente creíble”.

Joel Valdez aseguró que la descripción oficial se basa en las declaraciones entregadas por el testigo a agentes del FBI. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De acuerdo con el relato oficial, el objeto permaneció generalmente estacionario durante aproximadamente 45 minutos antes de desaparecer. El testigo tampoco reportó sonidos asociados al fenómeno.

Pese a la autenticación del video y a la credibilidad atribuida al denunciante, las autoridades estadounidenses no ofrecieron una explicación definitiva sobre la naturaleza de la esfera luminosa observada aquella tarde, por lo que el caso continúa formando parte de los archivos de fenómenos anómalos no identificados divulgados por el Gobierno.