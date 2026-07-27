Amazon desafía a Starlink con una red de 5.105 satélites para teléfonos móviles

Amazon ha dado un paso decisivo para transformar las comunicaciones globales al solicitar los permisos necesarios para poner en órbita una red de 5.105 satélites. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo permitir que los teléfonos móviles puedan conectarse directamente a la señal satelital, reduciendo la dependencia de las antenas tradicionales instaladas en tierra.

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Una nueva forma de estar comunicados

La tecnología que Amazon planea implementar se conoce como Direct-to-Device (D2D), que en español significa “directo al dispositivo”. Este sistema permite que los satélites actúen como torres de telefonía ubicadas en el espacio, al enviar señales de voz, datos y mensajes directamente a teléfonos inteligentes y otros dispositivos, sin necesidad de infraestructura terrestre intermedia.

La tecnología D2D enviará llamadas, mensajes y datos directamente a los teléfonos. Foto: Getty Images

La red operará en la denominada órbita terrestre baja (LEO, por sus siglas en inglés). Esto significa que los satélites se ubicarán a una altura relativamente cercana a la Tierra, específicamente entre los 510 y los 580 kilómetros de altitud, lo que permitirá una comunicación más ágil y eficiente.

El respaldo estratégico de Globalstar

Para llevar a cabo este plan, la empresa no solo se apoyará en su propia infraestructura, sino que también integrará los recursos de Globalstar, un operador satelital que Amazon acordó adquirir por una cifra cercana a los 11.600 millones de dólares. Esta operación le permitirá utilizar bandas de frecuencia específicas del espectro radioeléctrico que ya están autorizadas para este tipo de comunicaciones.

La intención de la compañía es coordinar esta nueva red con sus otros satélites de banda ancha, con el fin de crear un sistema robusto capaz de gestionar de manera inteligente el tráfico de información entre diferentes tipos de naves espaciales.

Propósito y beneficios para el usuario

El enfoque de esta tecnología no es únicamente comercial, sino también social y de seguridad. Amazon busca llevar conectividad a las zonas del mundo donde las redes móviles convencionales no tienen cobertura, ya sea por dificultades geográficas o por la falta de infraestructura.

Amazon quiere llevar señal móvil a zonas donde hoy no existe cobertura celular. Foto: AP

Según manifestó la propia empresa en su solicitud ante los reguladores, “Amazon espera cumplir la promesa de la conectividad D2D, incluso para los millones de personas que viven, viajan y trabajan en lugares que actualmente están fuera del alcance de las redes existentes”.

Aunque el proyecto ya está en marcha, el despliegue de estos más de 5.000 satélites está programado para comenzar en 2028. No obstante, este cronograma dependerá de que se complete la adquisición de Globalstar y se obtengan todas las aprobaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.