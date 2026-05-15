“Un libro es un acelerador de la marca personal”

“Cuando tienes un libro, te conviertes en la opción obvia para el cliente que debe elegir entre dos expertos igualmente cualificados”, afirma la escritora independiente Heather Asinyabi en un reciente artículo de la reconocida revista estadounidense INC. Asinyabi señala un dato referido por el portal Wordsrated: el 67 por ciento de los libros autopublicados mejor valorados en Amazon KDP han sido escritos por mujeres.

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Para Marcel Verand, mentor de autores de origen peruano que ha realizado 120 mentorías en 17 países, publicar un libro estratégico es una ventaja competitiva. Muchas de las mujeres que ha acompañado en el proceso han aumentado su posicionamiento laboral, autoridad y reputación. Conversamos con Verand antes de su charla con la comunidad del Círculo de Mujeres Semana Dinero.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Cómo termina un administrador de empresas especializándose en ayudar a otros a escribir libros estratégicos?

MARCEL VERAND (M. V.): Siendo country manager me di cuenta de que siempre promoví las marcas de las empresas donde trabajé, pero nunca construí una marca personal que me permitiera generar otras oportunidades. Escribí mi primer libro, Potencia tu empleabilidad, y se me abrieron puertas para conferencias pagadas, mentorías high ticket y una red de contactos global. Al ver ese impacto, decidí ayudar a otros líderes a encontrar su propio valor y proyectarlo estratégicamente.

CÍRCULO DE MUJERES: Se habla de la saturación de contenidos en la era digital. ¿Hay espacio para más autores en plataformas como Amazon?

M. V.: Al contrario de lo que parece, es un mercado en el que la verdadera autoridad sigue siendo escasa. La realidad estadística, según datos de la OIT y el Banco Mundial, es que solo el 0,015 por ciento de la fuerza laboral mundial son autores que logran monetizar y posicionar sus libros. El libro físico o digital sigue siendo percibido como un objeto de altísimo valor. Todavía estamos navegando en un ‘océano azul’ porque la mayoría de los profesionales se abstienen de escribir por temor a la crítica, el miedo a publicar sin impacto, la falta de tiempo y el persistente síndrome del impostor.

CÍRCULO DE MUJERES: El 80 por ciento de sus clientes actuales son mujeres directivas. ¿Por qué cree que publicar les atrae tanto?

M. V.: En mi experiencia, las mujeres líderes poseen una combinación de disciplina y autoexigencia, que es fundamental. Están en un constante descubrimiento que les permita competir con mayores recursos en el mercado laboral.

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CÍRCULO DE MUJERES: Para una mujer directiva, ¿cuál es la clave para monetizar ese conocimiento?

M. V.: El error común es escribir solo para transmitir información. La pregunta es ¿qué impacto quieres que tenga este libro en tu vida profesional? La monetización real no llega por las regalías de las ventas, sino por el valor de los contratos y las oportunidades que ese libro atrae hacia ti. Un libro es, indiscutiblemente, un acelerador de la marca personal.

CÍRCULO DE MUJERES: El tiempo es el recurso más escaso para una líder. ¿Cómo combatir esa barrera?

M. V.: Es una cuestión de prioridades. Recomiendo dedicar una hora diaria, seis días a la semana. Con un método probado, en 90 días una directiva puede tener un manuscrito sólido y en seis meses estar celebrando su lanzamiento.

CÍRCULO DE MUJERES: ¿Qué papel juega la IA en este proceso?

M. V.: Es una aliada para estructurar ideas, identificar las objeciones del lector o acelerar la investigación, pero si la IA escribe todo, el libro se queda sin alma.