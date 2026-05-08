Voces del Círculo de Mujeres: sus lanzamientos en la FilBo

Durante la Feria Internacional del Libro de Bogotá, seis líderes corporativas y empresarias del Círculo de Mujeres Semana Dinero presentaron sus más recientes publicaciones, una apuesta que reúne experiencias personales, herramientas de liderazgo, bienestar integral y desarrollo profesional.

Las obras, escritas desde distintos sectores y trayectorias, abordan temas como el crecimiento personal, el compliance, la transformación profesional y lecciones de vida. ¿De qué tratan estos libros y cuáles son las principales ideas que proponen sus autoras?

De la participación a la influencia: el liderazgo femenino sigue ampliando su impacto en los espacios de poder

Sandra Suárez

Domina tu poder personal

Ediciones de la U

207 páginas

La conferencista, mentora y presidenta del Círculo de Mujeres lanzó Domina tu poder personal, una guía práctica para aprovechar el potencial personal y profesional. Para Suárez, elegir es poder. A partir de este enfoque, propone pilares que habilitan el poder personal y factores que impiden su desarrollo. “El poder personal es una llama interna que nos permite avanzar. Activarlo y despertarlo es fundamental para tener capacidad, confianza y fuerza de controlar nuestra vida y lograr lo que queremos”, afirma.

Lina Cáceres

La economía de las comunidades

Grijalbo

254 páginas

Con La economía de las comunidades. Cómo construir imperios digitales, la CEO Latin World Digital, autora y conferencista presentó una guía estratégica para entender el nuevo poder de los negocios digitales. La autora plantea que ya no basta con tener alcance, sino construir comunidades reales y sostenibles. “Hemos pasado de la economía del creador a la economía de la comunidad”, sostiene Cáceres, quien invita a transformar audiencias en pertenencia y valor duradero.

María Carolina Hoyos

Felicidad imperfecta

Mediapluma Editorial

274 páginas

La presidenta de la Fundación Solidaridad por Colombia presentó Felicidad imperfecta, una publicación íntima y valiente que invita a reconciliarse con la vida incluso en medio del dolor. La obra no promete sanar heridas, sino aprender a convivir con ellas con sentido, resiliencia y esperanza. “El dolor no tiene fronteras; todos tenemos un mapa secreto de la vida, donde el dolor puede traducirse en propósito y fortaleza”, afirma la autora.

María Claudia Martínez

Novo Compliance

Grupo Editorial Ibáñez

364 páginas

La socia de la firma de abogados Martínez Quintero Mendoza Gónzalez Laguado & De la Rosa, presentó Novo Compliance, una obra que, en sus palabras, “aborda el cumplimiento como una herramienta estratégica y conectada con los desafíos reales de las empresas”. El libro integra nociones sobre el derecho de la competencia, protección de datos, inversión extranjera, tributación, ética corporativa y sostenibilidad en una mirada actual del entorno empresarial.

Alexa Oviedo

Nacimos para ascender

Editorial Monarca

136 páginas

Nacimos para ascender es un manifiesto sobre la maestría de la vida que invita a los lectores a construir un legado de servicio y trascendencia, fundamentado en un propósito claro. Se trata de una guía que incluye preguntas para orientar al lector hacia su propia autorrealización. “Somos seres perfectibles que podemos estar en mejora continua para asegurar el camino al ascenso y vivir con maestría”, afirma Oviedo, quien es CEO de la compañía O3 Smart Cities.

Adriana Bocanegra

La valentía de ser madrastra

Avión de Papel Editorial

304 páginas

“El libro pertenece a las mujeres que, con amor y compromiso, deciden ser parte de un proyecto familiar que no comenzó con ellas, pero que sin ellas no podría seguir creciendo”, así describe Adriana Bocanegra, CEO de Abogados Corporativos Bocanegra Triana, su libro titulado La valentía de ser madrastra. La publicación recoge vivencias personales, aprendizajes y herramientas que fue descubriendo con el tiempo cuando decidió asumir el rol de madrastra.