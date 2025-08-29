Ellas son locomotoras de desarrollo

Cada vez es más claro que el crecimiento de Colombia está íntimamente ligado al empuje de las mujeres que han asumido el reto de hacer empresa, innovar y emplear a miles de personas.

Las líderes que integran esta sección han desarrollado sus empresas con visión de largo plazo, a partir del entendimiento de las dinámicas productivas. Algunas abren mercados donde antes no había competencia y otras digitalizan procesos tradicionales o diseñan cadenas de valor más eficientes. Todas, sin excepción, generan riqueza: para sí mismas, sus equipos, sus comunidades.

Estas mujeres no se limitan a ocupar espacios que antes les estaban vedados. Con una noción amplia de valor –que trasciende la eficiencia y la rentabilidad–, están construyendo sus propios ecosistemas. No les basta sobrevivir como empresarias: necesitan escalar, exportar, formalizar, contratar, multiplicar.