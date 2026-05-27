Isis Durán, una estratega en reputación y sostenibilidad, asume la dirección de Invest in Bogotá

Isis Durán, experta en sostenibilidad, relaciones internacionales, reputación y analítica de datos asume la dirección de Invest in Bogotá para liderar la estrategia de posicionamiento internacional de Bogotá-Región. “Su trayectoria internacional en comunicación estratégica, asuntos públicos, sostenibilidad y construcción de alianzas será clave para seguir posicionando a Bogotá-Región como un destino líder para la inversión, los negocios y los eventos de clase mundial”, publicó la entidad tras su llegada.

Durán es comunicadora social y magíster en Administración de Empresas (MBA) por la University of Geneva, institución donde también realizó estudios en Gobernanza y Relaciones Internacionales. Su formación se complementa con certificaciones ejecutivas de instituciones globales, entre ellas el Professional Certificate in Sustainability de la MIT Sloan School of Management, así como programas en liderazgo y estrategia de Stanford University, University of Chicago Booth School of Business y New York University.

A lo largo de su trayectoria profesional ha diseñado e implementado alianzas estratégicas con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe y el World Economic Forum. En ProColombia ejerció como asesora de Comunicaciones y Relaciones Internacionales, rol desde el cual coordinó la promoción internacional de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011.

Asimismo, ha participado en escenarios de discusión global, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas y las sesiones del World Economic Forum, donde abordó temáticas ligadas a la transición energética, la economía circular y la inversión responsable.

Isis Durán llega en un momento en que Bogotá busca fortalecer su posicionamiento en América Latina como destino de inversión en sectores de servicios intensivos en conocimiento, incluyendo desarrollo de software, tecnologías de la información, innovación y servicios globales en salud.

Esta entidad fue fundada como una iniciativa conjunta entre la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital para ser el puente estratégico entre las oportunidades locales y los inversionistas extranjeros.