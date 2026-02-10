Nombramiento

Invest in Bogotá refuerza su estrategia de inversión con nuevo liderazgo

El nombramiento se da en un momento clave para fortalecer la competitividad de Bogotá frente a otros destinos de inversión en la región.

Redacción Economía
10 de febrero de 2026, 1:05 p. m.
Nueva Directora Ejecutiva de Invest in Bogotá.
Nueva Directora Ejecutiva de Invest in Bogotá. Foto: Invest in Bogotá

Invest in Bogotá anunció el nombramiento de Juliana Gómez Peláez como su nueva directora ejecutiva, en una decisión conjunta de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito Capital, que busca fortalecer la estrategia de atracción de inversión y posicionamiento internacional de la ciudad.

Gómez Peláez llega al cargo con una trayectoria consolidada en promoción de inversión extranjera directa y relacionamiento con inversionistas globales.

Su perfil combina experiencia en el sector público, el privado y la consultoría estratégica, lo que le permite asumir el liderazgo del principal vehículo de atracción de capital para Bogotá con una visión integral del entorno económico y empresarial.

Durante más de 12 años hizo parte de ProColombia, entidad en la que ocupó distintos cargos directivos. Allí se desempeñó como vicepresidenta de Inversión Extranjera y como gerente de Inversión Extranjera Directa para regiones clave como Norteamérica y el Caribe, el resto de las Américas, así como para el sector servicios.

En esos roles lideró procesos de acompañamiento a inversionistas, articulación institucional y promoción del país como destino de inversión.

En su etapa más reciente, Gómez Peláez ha estado vinculada al sector privado y a la consultoría, fortaleciendo su enfoque estratégico y su conocimiento del funcionamiento empresarial desde la perspectiva de los inversionistas.

La nueva directora ejecutiva de Invest in Bogotá es administradora de Empresas de la Universidad EAFIT, cuenta con especialización en Marketing, un MBA y una maestría en Sostenibilidad y Economía Circular de EALDE Business School.

Su llegada se da en un momento clave para Bogotá, en medio de los retos por atraer inversión en un entorno global más competitivo y selectivo.

