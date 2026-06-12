Grupo Nutresa apuesta por las ediciones limitadas: Rizadas espera vender 1,5 millones de unidades con nueva colaboración

La industria de snacks continúa apostando por la innovación y las ediciones limitadas para atraer consumidores en un mercado cada vez más competitivo.

Nutresa transformó sus empaques para enviar mensajes de fe a los colombianos. El optimismo también se contagia

En esta ocasión, Rizadas, marca del portafolio de Yupi, que hace parte del Grupo Nutresa, presentó una nueva referencia de papas sabor costilla BBQ desarrollada en alianza con el creador de contenido caleño Armando Ortiz, conocido como El Mindo.

El lanzamiento representa un hito para la compañía, ya que es la primera vez, en más de tres décadas de historia, que la marca desarrolla un producto bajo un esquema de cocreación con la participación directa de una figura pública.

Según la información entregada por la empresa, El Mindo participó en la construcción del concepto, el diseño del empaque, la selección del sabor y el desarrollo del jingle de la campaña.

La nueva referencia, denominada Papi-Q BBQ, llegará al mercado en presentaciones de 36 y 105 gramos y estará disponible durante tres meses en canales modernos y tradicionales del país. La compañía proyecta ventas cercanas a 1,5 millones de unidades durante este periodo, además de un crecimiento aproximado del 10 % para la marca.

La apuesta se produce en un momento de fortaleza comercial para Rizadas. De acuerdo con cifras divulgadas por la empresa, la marca comercializa alrededor de 91 millones de paquetes al año, equivalentes a más de 251.000 unidades diarias, y mantiene presencia en mercados como Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Estados Unidos.

Además, la compañía señala que Rizadas es la papa acanalada más vendida del país y líder en la categoría de sabor mayonesa, según datos citados por la empresa.

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El lanzamiento fue presentado durante un evento realizado en Cali, donde también se dio a conocer una pieza musical asociada a la campaña. La producción estuvo a cargo de Santiago Orrego Gallego (SOG), reconocido por su trabajo con artistas como Ryan Castro y J Balvin.

Con este lanzamiento, Grupo Nutresa continúa fortaleciendo sus estrategias de innovación dentro de la categoría de snacks, apostándole al desarrollo de nuevas propuestas de consumo y a formatos que permitan mantener la relevancia de sus marcas en un mercado cada vez más competitivo.