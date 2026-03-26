La apuesta de Nutresa por democratizar el granizado de café en Colombia

Uno de los mayores crecimientos en el consumo de bebidas, lo está evidenciando el café frío, dinamizado por el segmento de jóvenes.

Esto lo demuestra el comportamiento de su consumo a nivel global que ha crecido 300 % en la última década y registra un potencial de crecimiento anual de 8 % adicional, apalancado en los jóvenes, impulsados por la Generación Z, que están transformando la manera de aproximarse a este tipo de productos.

Los significativos resultados de Nutresa en 2025 evidencian la evolución del negocio y las nuevas apuestas de crecimiento

¿Esto qué significa? Que lo que antes era una bebida caliente y funcional, hoy es una experiencia cool, que se está consolidando como la puerta de entrada de las nuevas generaciones a la categoría de café, señala un pronunciamiento de Nutresa.

Con una nueva apuesta, basada en la innovación y en las sinergias que generan dos poderosas e icónicas marcas de su portafolio —Colcafé y Jet—, este conglomerado de alimentos lanzó un producto para el mercado de café frío: el nuevo Granizado Colcafé con sabor a Jet.

La innovación representa las sinergias de dos marcas icónicas de Nutresa: Colcafé y Jet. Foto: Cortesia Nutresa

Se trata de “democratizar” el acceso a una experiencia que, hasta hoy, estaba limitada al canal de tiendas especializadas (coffee shops). Mientras un granizado en estos espacios puede oscilar entre los 10.000 y 15.000 pesos, esta innovación permite disfrutar la misma experiencia en el hogar o con amigos con un costo aproximado de 3.000 pesos por preparación.

Según Nutresa, este ahorro del 70 % transforma la experiencia del consumidor, permitiendo que un lujo de fin de semana o excepcional se convierta en un hábito diario y versátil, tanto en casa como en momentos on-the-go.

Con esta estrategia, que se alinea con los objetivos de sostenibilidad y crecimiento de Nutresa, su negocio de café busca acelerar el crecimiento a doble dígito, superando la variación del 31 %, y proyectando alcanzar ventas para el cierre de 2026 que superen los 3,5 billones de pesos.

El presidente Gustavo Petro destaca la reducción de precios de Nutresa en su producto Chocolatina Jet

“Quisimos romper el hielo e ir un paso más allá, logrando que los granizados, que hoy son una experiencia excepcional que solo sucede fuera de casa, se conviertan en una experiencia cotidiana para nuestros consumidores. Para esto, unimos dos de las marcas insignias de Nutresa en una colaboración disruptiva: el nuevo Granizado Colcafé con sabor a Jet”, afirma David Echavarría, gerente de Mercadeo del Negocio de Café de Nutresa.

Esta innovación es una respuesta directa al auge global de las bebidas frías y a la necesidad de dinamizar el portafolio de bebidas a base de café. Según la National Coffee Association (NCA), para el segmento de 18 a 24 años, las bebidas frías representan ya más del 50 % de su consumo total, funcionando como una bebida ideal para iniciar la mañana, pero también para momentos de socialización o “tardeo”. Liderando esta evolución a través de dos marcas icónicas de Colombia, Colcafé y Jet, Nutresa conecta con segmentos que percibían el café tradicional como una bebida “de adultos”, transformando sus hábitos de consumo.

El producto, disponible en cajas de cinco sobres en las principales cadenas de supermercados y autoservicios de todo el país, reafirma el compromiso de Nutresa de entregar innovaciones de alto valor. Foto: Cortesia Nutresa

“Estamos muy emocionados de anunciar esta innovación, que reafirma la empatía de nuestras marcas con los consumidores, al entregar opciones de alto valor y, a la vez, muy asequibles para los hogares colombianos”, afirma Nicolás Osorio, director de Mercadeo de la marca Colcafé. Agregando que las nuevas generaciones buscan alternativas viables y deliciosas, sin sacrificar la experiencia.

La preparación del nuevo Granizado Colcafé con sabor a Jet ha sido simplificada para garantizar la facilidad de la experiencia: solo se requiere agua, hielo y una licuadora para obtener un resultado profesional.

El producto, disponible en cajas de cinco sobres en las principales cadenas de supermercados y autoservicios de todo el país, reafirma el compromiso de la compañía de entregar innovaciones de alto valor percibido al alcance de todos los colombianos.

“Colombia es un ícono de café en el mundo y hemos encontrado que los jóvenes se enamoran de él a través de productos fríos e indulgentes. Al liderar con nuestra marca Colcafé y unirla al sabor de Jet, estamos asegurando que el café siga siendo relevante para las futuras generaciones y mantenga su lugar privilegiado en la canasta familiar”, concluye Echavarría.