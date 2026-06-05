Más de 400 vallas en Colombia celebran ‘El Sabor de Creer’ y sorprenden a millones de fanáticos del fútbol

A poco más de un mes del lanzamiento de El Sabor de Creer, la campaña más ambiciosa desarrollada por Grupo Nutresa, la compañía presentó una segunda fase que busca profundizar su conexión emocional con los colombianos a través de una de las pasiones que más unen al país: el fútbol.

Para ello, la estrategia incorporó las voces de tres figuras ampliamente reconocidas del periodismo deportivo nacional: Andrea Guerrero, Javier Fernández y Juan Felipe Cadavid.

La iniciativa, que nació como una apuesta por fortalecer el optimismo colectivo de los colombianos, se ha convertido en una de las campañas de comunicación más visibles del año. En esta nueva etapa, los mensajes de esperanza y confianza que han acompañado la estrategia cobran vida mediante un video emocional que reúne a los tres comunicadores deportivos, quienes han sido protagonistas de algunos de los momentos más memorables del deporte nacional.

Tras el lanzamiento de la segunda fase, grandes personalidades del mundo del deporte, el entretenimiento y la música se han sumado con sus voces de apoyo a través de comentarios en las diversas plataformas de Nutresa, como Sofía Vergara, Nairo Quintana, Laura Tobón, Toya Montoya, J Balvin, entre otros.

La segunda fase de la campaña ‘El sabor de creer’ de Nutresa contó con frases innovadoras. Foto: Nutresa

J Balvin celebró con más de 30.000 personas en Barranquilla ‘El Sabor de Creer’

Durante las últimas semanas, frases como “Con la fe intacta”, “Hagamos historia” y otros mensajes inspiradores aparecieron en más de 400 espacios publicitarios ubicados en puntos estratégicos de las principales ciudades del país. La campaña aprovechó la expectativa generada alrededor del fútbol para transmitir una narrativa centrada en la confianza, la perseverancia y la capacidad de creer en los resultados positivos, incluso en momentos de incertidumbre.

María Elisa Botero, chief marketing officer (CMO) de Nutresa. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Según explicó María Elisa Botero, directora de mercadeo (CMO) de Nutresa, el objetivo de la estrategia va más allá de la promoción de productos. “Nos emociona que estos mensajes llenos de optimismo sigan llegando a millones de colombianos, y que además nuestros consumidores puedan aprovecharlos para reforzar el orgullo, la confianza y el creer que todo puede salir bien. Un mensaje en el lugar correcto puede llenar de optimismo a toda Colombia”, afirmó.

Esta es una de las piezas de la campaña. Foto: Nutresa

Nutresa transformó sus empaques para enviar mensajes de fe a los colombianos. El optimismo también se contagia

Nutresa lanzó la plataforma “El sabor de creer”, que busca enviar mensajes de positivismo a través de los empaques de 17 de sus marcas insignias. Foto: Nutresa

La campaña ha logrado consolidarse como una plataforma de comunicación de gran alcance gracias a una estrategia omnicanal que combina presencia en espacios públicos, medios de comunicación, plataformas digitales y redes sociales. De acuerdo con cifras entregadas por la compañía, El Sabor de Creer ha impactado a más de 35 millones de colombianos y ha generado más de 150 millones de impactos adicionales a través de creadores de contenido que se han sumado a la iniciativa.

Entre las personalidades que han amplificado el mensaje se encuentran el cantante J Balvin, la creadora de contenido Marcela García, la modelo Valentina Ferrer, el periodista Luis Carlos Vélez y el creador digital Pugliato.

Grupo Nutresa alcanza ebitda de $1,04 billones en primer trimestre de 2026. Creció 42,2 %, con margen sobre ventas del 20 %

Más allá de los indicadores de alcance y visibilidad, la campaña también ha tenido efectos positivos para el negocio. Nutresa informó que la rotación de los productos vinculados a la iniciativa aumentó un 12 %, mientras que las ventas de unidades superaron en un 15 % las proyecciones establecidas para este periodo.

La participación de 17 marcas dentro de una misma narrativa constituye uno de los aspectos más destacados del proyecto. La compañía ha apostado por integrar diferentes categorías de productos bajo un mensaje común, una decisión que le ha permitido fortalecer el reconocimiento de marca y consolidar una conversación de alcance nacional.

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La compañía ha intervenido más de 30 millones de empaques que circularán en todo el país, en una apuesta que también representa la inversión en medios más grande en la historia del grupo. Foto: NUTRESA

La nueva fase de El Sabor de Creer también coincide con uno de los momentos corporativos más sólidos en la historia reciente de Grupo Nutresa. La organización se mantiene como la empresa más valiosa de Colombia y cuenta con un portafolio de 169 marcas con presencia en más de 80 países. Su operación incluye 47 plantas de producción distribuidas en 16 geografías y una fuerza laboral cercana a los 47.000 colaboradores.