Grupo Nutresa firma acuerdo para comprar el 100 % de una reconocida industria de alimentos y confitería en Ecuador

Un contrato de compraventa de acciones fue anunciado a través de la Superintendencia Financiera, entre el Grupo Nutresa y Bia Culinary and Snacks Investments, una reconocida industria del sector de alimentos y confitería, domiciliada en Ecuador.

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La transacción implicará que la multilatina de alimentos que preside Jaime Gilinski adquirirá el 100 % de las acciones de Universal Sweet Industries, sociedad que fue fundada en 1889 en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

La Universal, como es reconocida la organización que ahora pasará a manos del Grupo Nutresa, está dedicada a la elaboración de productos alimenticios a base de cacao y se especializa en confitería.

Jaime Gilinski, presidente de Nutresa. Foto: Juan Carlos Sierra - Semana

Sobre el cierre de la transacción

Según la información suministrada por Nutresa a la Superfinanciera, el cierre de esta transacción está condicionado principalmente a la obtención de las autorizaciones regulatorias pertinentes, entre otras condiciones.

De esa manera, el grupo empresarial de alimentos con sede en Medellín y presencia en diversos países tomaría el control de una compañía en el exterior que tiene una trayectoria de más de 130 años en el mercado ecuatoriano.

Presidente Gustavo Petro afirmó que Nutresa “comprará por 10 años el cacao del campesinado con fines de exportación”

Se trata de una compañía pionera en la producción de golosinas de chocolate y derivados del cacao en dicho país.

La empresa cuenta con un robusto portafolio de marcas emblemáticas que se han arraigado en el mercado. Maneja productos líderes como son Manicho y Cocoa La Universal.

La Universal, como se le conoce a la empresa que ahora pasará a ser propiedad de Grupo Nutresa Foto: La Universal / Web de la compañía

De acuerdo con informaciones de medios ecuatorianos, la fábrica de la compañía en Guayaquil produce 540 toneladas de dulces al mes. El cacao es uno de los insumos principales de la empresa, que lo utiliza para preparaciones de masas y moldeado.

Hay que destacar que el país en el que tiene sede la compañía que ahora adquiere el Grupo Nutresa es líder a nivel mundial en la producción de cacao. Las estadísticas indican que alcanza volúmenes superiores a las 650.000 toneladas anuales. Además, este producto es reconocido mundialmente por su fino aroma. De allí se nutrirá la producción que ahora entra a impulsar la multilatina de alimentos colombiana.

*Gabriel Gilinski es accionista de Publicaciones SEMANA