¿Qué está pasando con la señal de celular? Claro explica las fallas en el servicio provocadas por el sismo de este 10 de agosto

El terremoto registrado este lunes 10 de agosto en Colombia provocó intermitencias en los servicios de telecomunicaciones (señal de celulares y de internet) en casi todo el país, pero especialmente en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

El operador Claro, que tiene la mayor participación en las líneas celulares del país, señaló que las fallas obedecen principalmente a interrupciones en el suministro de energía, al aumento del tráfico sobre la red y a daños en parte de la infraestructura de telecomunicaciones de las zonas afectadas.

Claro indicó que sus equipos técnicos adelantan labores de balanceo de tráfico y estabilización para recuperar gradualmente el servicio. La empresa no precisó el número de usuarios afectados ni estimó cuánto podría tardar el restablecimiento completo de la operación en las zonas más afectadas, pero aclaró que en el resto del país el servicio ya se estabilizó.

Las afectaciones se producen en un país en el que la cobertura celular se ha ampliado durante los últimos años, aunque persisten diferencias importantes entre regiones y tecnologías. Los últimos mapas consolidados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), con información a cierre de 2024, muestran que la cobertura nacional de 5G alcanzaba el 19 % y estaba concentrada principalmente en zonas urbanas de 43 ciudades. En 4G, la región central y el occidente presentaban los mayores niveles de cobertura, mientras el sur registraba los más bajos.

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Claro asegura que su señal de 2G, 3G y 4G llega a 1.104 municipios mediante una red de más de 10.600 torres y que actualmente ofrece 5G en 78 ciudades. También reporta más de 40 millones de usuarios de voz y datos móviles.

La CRC ha reforzado además el seguimiento a la disponibilidad de las redes móviles por municipio, especialmente donde los operadores cuentan con infraestructura 4G, ante la necesidad de medir con mayor precisión las interrupciones y la calidad efectiva del servicio.

Terremoto en Cali. Foto: El País

Colombia fue sacudida este lunes 10 de agosto por un terremoto de magnitud 7,4 a las 7:34 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, Chocó. El balance de víctimas apenas se estaba realizando. Pereira concentra buena parte de los fallecidos. Igualmente, se registran graves afectaciones en Valle del Cauca, Manizales y Buenaventura.

En Cali colapsaron varias estructuras y hay personas atrapadas. Aeropuertos del Eje Cafetero suspendieron operaciones. Las autoridades mantienen labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en zonas afectadas.