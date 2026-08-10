Avianca anuncia medidas para pasajeros afectados por los sismos presentados en Colombia: estas son las opciones que tienen

En la mañana de este 10 de agosto, los colombianos sintieron un fuerte movimiento telúrico en distintas ciudades del país. Tanto en Bogotá como en Medellín y otras zonas se sintió el terremoto, que según el organismo oficial, el SGC, fue de 6,7 grados en la escala de Richter.

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Tras esta situación, que trajo consigo considerables daños en la zona del Eje Cafetero y en ciudades como Armenia, Pereira y Manizales, fueron varias las aerolíneas que se pronunciaron al respecto y que lanzaron medidas y flexibilizaciones para cambios o reprogramaciones de itinerarios.

Los viajeros con vuelos nacionales confirmados para el 10 de agosto podrán reprogramar su viaje hasta 15 días después sin penalidad ni diferencia tarifaria. Foto: Avianca

La primera en hacerlo fue Avianca, que a través de un comunicado aseguró que, con el fin de ofrecer asistencia a los pasajeros que puedan verse afectados por los sismos registrados en diferentes zonas del país, activó medidas de protección para los pasajeros con tiquetes confirmados para viajar el 10 de agosto de 2026 en vuelos nacionales en Colombia.

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Son tres las alternativas a las que pueden acceder los pasajeros. La primera es la reprogramación de la fecha de viaje, que permite cambiar la fecha de su vuelo hasta 15 días después de la fecha original, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria.

También permitirá a los viajeros modificar su itinerario únicamente a través de puntos comunes en Colombia, sujeto a disponibilidad, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria. En estos casos, el pasajero deberá asumir por sus propios medios el desplazamiento hacia o desde su nuevo destino.

La aerolínea también permitirá cambios de itinerario dentro de Colombia y ofrecerá opciones de reembolso conforme a sus condiciones y procedimientos. Foto: Cortesía Avianca

Adicional a ello, también podrán acceder a un reembolso de su tiquete, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por Avianca.

Es importante tener en cuenta que las medidas aplican tanto para el trayecto afectado como para el vuelo de regreso, incluso cuando este se encuentre en el mismo tiquete o en un tiquete diferente, siempre que ambos sean operados por Avianca.

“Recomendamos a nuestros pasajeros consultar de manera prioritaria el estado de sus vuelos en avianca.com, la aplicación móvil de Avianca y demás canales oficiales, así como mantenerse atentos a las comunicaciones enviadas directamente por la aerolínea”, detalló Avianca.

Las medidas de protección aplican tanto para el trayecto afectado como para el vuelo de regreso, siempre que ambos sean operados por Avianca. Foto: Álvaro Tavera