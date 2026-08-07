Fenalco envió mensaje de júbilo tras el inicio de un nuevo Gobierno: “Colombia tiene muchos retos”

A minutos para que el nuevo presidente de la República, Abelardo De La Espriella, tome posesión en el cargo, evento que por primera vez en la historia de Colombia se llevará en un lugar fuera de Bogotá son varios los gremios que se han pronunciado.

Gremios tienen puesta la esperanza en el nuevo presidente Abelardo De La Espriella: los mensajes que han dado antes de su posesión

Esta mañana, Fenalco envió un saludo y felicitación al nuevo presidente, hablando de su acompañamiento al Gobierno para trabajar mancomunadamente por las empresas, la economía y el desarrollo del país.

El gremio consideró que uno de los principales retos del nuevo presidente será recuperar el dinamismo económico y generar un entorno favorable para la inversión, el empleo y el consumo. Foto: Juan Carlos Sierra

Jaime Alberto Cabal, su presidente, dejó a través de un comunicado un mensaje de optimismo y disposición para contribuir a la recuperación económica del país.

“La cuenta de cobro es al Gobierno que está saliendo, porque no se entregó ninguna licencia de exploración de gas”

“Desde Cali estamos acompañando la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, de su vicepresidente José Manuel Restrepo y de todo su nuevo equipo de Gobierno. En FENALCO recibimos con satisfacción, alegría y optimismo este cambio de Gobierno, tan necesario para Colombia. Cambiar el rumbo del país y salir del desastre de estos cuatro años que nos dejó el Gobierno saliente es fundamental”, afirmó.

Jaime Alberto Cabal, Presidente de Fenalco, pidió que el diálogo con el sector privado se convierta en una herramienta permanente para la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones. Foto: VANESA LONDOÑO

Adicional a ello, destacó que es importante que la administración de De La Espriella fortalezca la relación con el sector privado y convierta el diálogo con los empresarios en una herramienta permanente para la construcción de políticas públicas y la toma de decisiones que contribuyan al bienestar de todos los colombianos.

Detalló también que uno de los desafíos más fuertes que debe enfrentar el nuevo Gobierno es recuperar el dinamismo de la economía y generar un entorno favorable para el consumo, la inversión y el empleo, pilares fundamentales para mejorar las condiciones de vida de los colombianos.

“Colombia tiene muchos retos y FENALCO está dispuesto a acompañar al nuevo Gobierno en la construcción y colaboración de proyectos, programas y políticas públicas en beneficio de todos los empresarios, comerciantes, tenderos y, por supuesto, de los ciudadanos del país”, sentenció Cabal.