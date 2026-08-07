“Esto no es un adiós”: el sentido mensaje de despedida de la familia Petro a los trabajadores de la Casa de Nariño

En el marco de la finalización de su cuatrienio al frente del Ejecutivo nacional, el presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, dedicó sus últimas horas en la sede ejecutiva para rendir un homenaje y agradecer la labor del equipo administrativo, de servicio, seguridad y logística que lo acompañó durante su administración en la Casa de Nariño.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

A través de sus canales oficiales en redes sociales, el exmandatario compartió un mensaje institucional acompañado por un video grabado en los pasillos del palacio presidencial, en el cual su hija menor, Antonella Petro, leyó una carta dirigida de manera explícita al personal vinculado a la sede de Gobierno.

En la publicación compartida en la red social X, el exjefe de Estado acompañó el metraje con las palabras: “Un abrazo fraternal a todas y todos los trabajadores del gobierno y al personal que me cuidó y me atendió en la Casa de Nariño”.

Un abrazo fraternal a todas y todos los trabajadores del gobierno y a elmperosnal que me cuido y me atendió en la Casa de Nariño pic.twitter.com/iFZ6WGrdtn — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2026

Durante la grabación, Antonella Petro tomó la palabra para dirigir una declaración de gratitud a los distintos equipos de trabajo de la casa presidencial, destacando el rol operativo que desempeñaron durante los cuatro años de mandato.

“A todo el personal que nos ha ayudado, cuidado y acompañado en estos últimos años, queremos extenderles nuestro más profundo agradecimiento. Cada uno de ustedes fue una pieza fundamental para lograr llevar al gobierno del cambio adelante”, expresó en los primeros apartados de su intervención.

Asimismo, la hija del exmandatario hizo mención específica de las distintas áreas de apoyo técnico y logístico que permiten el funcionamiento cotidiano del Palacio de Nariño.

Se dirigió al personal de mantenimiento y aseo: “A todas las señoras del servicio y los jardineros que mantuvieron esta casa impecable. Que Dios los lleve por el buen camino y los bendiga siempre”.

“A los meseros y cocineros que con la mejor actitud siempre nos atendieron, sin palabras. Solo quiero que les vaya muy bien. Muchas gracias”.

También aprovechó para dirigirse a las Fuerzas Armadas: “Por último, pero no menos importante, a todos los militares y policías que se encargaron de cuidar esta casa, a mi papá y a toda mi familia”.

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“Este palacio funciona como el cuerpo humano, donde todos los órganos son vitales, porque si uno falla, el resto también fallará. Todas y todos ustedes son parte de este gran equipo que deja una huella. Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia”, concluyó.

El acto de despedida del personal de servicio precedió los honores militares finales recibidos por el mandatario saliente en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, que marcaron el cierre de las actividades oficiales de la familia Petro en la capital de la República antes del inicio del nuevo periodo constitucional.