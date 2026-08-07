Desde las 3:00 de la tarde de este viernes, 7 de agosto, comenzaron a llegar los asistentes al Gran Malecón del Río en Barranquilla al concierto ‘Capital de la Patria Milagro’, mientras avanza la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, Valle del Cauca.

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El evento tendrá la presentación de varios artistas como Peter Manjarrés, Checo Acosta, Hansel y Raúl, Oscar Gamarra, Checho Bula, Luister La Voz, MC Car, Haffith David y Andrés Araujo.

Entre los organizadores están la Alcaldía de Barranquilla y las empresas Tecnoglass, Supergiros y Aguardiente Antioqueño, que celebran la llegada del nuevo Gobierno nacional.

Por este y otros eventos que se llevan a cabo en Barranquilla, desde la Alcaldía anunciaron que más de 1.500 policías estarán encargados de la seguridad. El jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, dijo que todo está dispuesto para evitar cualquier contratiempo que se pueda presentar.

Barranquilla y el concierto ‘Capital de la Patria Milagro’ mientras se posesiona De La Espriella en Cali Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

De igual manera, las autoridades precisaron que realizarán patrullajes mixtos con el Ejército Nacional, estarán disponibles dos unidades de reacción rápida de la Armada Nacional y se coordinarán sobrevuelos con la Fuerza Aeroespacial.

“El objetivo es que las familias barranquilleras y los visitantes disfruten de este puente en paz. Tendremos dispositivos de control las 24 horas y atención inmediata ante cualquier situación que afecte la convivencia”, señaló el funcionario.

Actualmente, hay un Puesto de Mando Unificado (PMU) en el comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Desde allí, la Secretaría de Gobierno, la Policía Metropolitana, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, la Oficina de Gestión del Riesgo, Bomberos, organismos de socorro y demás entidades competentes realizan el monitoreo permanente de los eventos de alta afluencia, las movilizaciones sociales y el comportamiento del orden público y la movilidad.

Barranquilla y el concierto ‘Capital de la Patria Milagro’ mientras se posesiona De La Espriella en Cali Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

La Alcaldía de Barranquilla invita a la ciudadanía a acatar las recomendaciones de las autoridades, planificar sus desplazamientos con anticipación y contribuir al desarrollo seguro y ordenado de las actividades previstas.