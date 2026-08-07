¿Gustavo Petro se mudaría a Barranquilla? Estos serían sus planes tras dejar la Presidencia

La posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para este viernes 7 de agosto, marca el fin del gobierno de Gustavo Petro. Horas antes de la ceremonia, que está programada para las 3:00 p. m., el mandatario saliente puso punto final a su permanencia en la Casa de Nariño, cerrando así su periodo al frente del país.

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Sin embargo, la salida de Petro de la Presidencia ha despertado interrogantes sobre los planes que tendría una vez deje el poder. Al respecto, el exministro del Interior, Armando Benedetti, reveló, en diálogo con Blu Radio, algunos detalles sobre lo que haría el exmandatario y el lugar donde podría establecer su residencia.

El exministro del Interior aseguró que, una vez dejara la Presidencia, Gustavo Petro tendría la intención de vivir cerca del mar, por lo que no descartaría establecer su residencia de manera permanente en Barranquilla. Según explicó, esa ciudad figura entre las principales opciones del mandatario saliente para esta nueva etapa.

Esta es la nueva sede del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, en Barranquilla. Foto: Montaje SEMANA.

“Yo le mamo gallo sobre el tema y él se queda callado. Quiero pensar que está pensándolo”, manifestó Benedetti.

En la misma entrevista, Benedetti también fue consultado sobre la posibilidad de que Petro aspire el próximo año a la Gobernación del Atlántico, un escenario que abriría la puerta a un eventual regreso a la política regional y a ejercer oposición desde ese cargo.

Outgoing Colombia's President Gustavo Petro speaks next to his daughter Antonella Petro, outside the Casa de Narino presidential palace in Bogota on August 7, 2026, before the inauguration of Colombia's president-elect Abelardo de la Espriella. Colombian President-elect Abelardo de la Espriella takes office on August 7, 2026, vowing to launch a war on drug-running guerrillas and usher in a new era of close ties with the United States. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

“No, él (Petro) lo que siempre ha dicho es que le gusta el mar, él tiene un gusto por sentirse caribe y aquí está el mar, en Puerto Colombia, en Prado Mar, entonces esa es una opción, de que se venga a ver el mar”, señaló el funcionario durante la entrevista.

Aunque estas declaraciones fueron entregadas en marzo, han vuelto a cobrar relevancia tras el anuncio de Abelardo De La Espriella de que Barranquilla será una de las sedes de la Presidencia de la República. Desde esa ciudad, donde actualmente se adelantan las adecuaciones necesarias, el mandatario despachará una vez asuma oficialmente la Presidencia de Colombia.