Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella
Arranca la era de Abelardo De La Espriella tras los cuatro años de Gustavo Petro. Lo que viene para el país en términos diplomáticos, políticos, económicos y, en general, en todos los frentes, en esta cobertura especial.
Este 7 de agosto arranca la presidencia de Abelardo De La Espriella. Serán cuatro años en el poder, en los cuales el nuevo jefe de Estado espera darle vuelta al país tras los cuatro años de la izquierda del ahora expresidente Gustavo Petro.
El nuevo jefe de Estado se ha propuesto restablecer la seguridad nacional, tan golpeada bajo la sombra de la “paz total”, que fracasó. También ha puesto como meta recuperar el sistema de salud de los colombianos, muy afectada en la gestión saliente por cuenta de las pugnas ideológicas entre Petro y las EPS.
De igual manera, el nuevo presidente de los colombianos ha trazado como fin relanzar las relaciones internacionales con socios tan estratégicos como Estados Unidos e Israel.
Para ello, el jefe de Estado se ha rodeado de un gabinete bajo un gobierno que ha decidido bautizar como “patria milagro” y en la que cada cartera intentará hacer lo mejor dentro de sus competencias.
SEMANA informa desde Cali, ciudad en la que se prepara todo para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. El equipo periodístico revela nuevos detalles y lo que acontece con los invitados especiales.
SEMANA informa desde los diferentes puntos de interés, a horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali. Vea aquí todo lo que está pasando.
🔴 Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en vivo: Fuerza Pública blinda a Cali contra ataques terroristas a pocas horas de la ceremonia
Son más de 11.000 hombres de la Fuerza Pública que blindarán a la capital del Valle para impedir acciones terroristas.