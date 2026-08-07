Este 7 de agosto arranca la presidencia de Abelardo De La Espriella. Serán cuatro años en el poder, en los cuales el nuevo jefe de Estado espera darle vuelta al país tras los cuatro años de la izquierda del ahora expresidente Gustavo Petro.

El nuevo jefe de Estado se ha propuesto restablecer la seguridad nacional, tan golpeada bajo la sombra de la “paz total”, que fracasó. También ha puesto como meta recuperar el sistema de salud de los colombianos, muy afectada en la gestión saliente por cuenta de las pugnas ideológicas entre Petro y las EPS.

De igual manera, el nuevo presidente de los colombianos ha trazado como fin relanzar las relaciones internacionales con socios tan estratégicos como Estados Unidos e Israel.

Para ello, el jefe de Estado se ha rodeado de un gabinete bajo un gobierno que ha decidido bautizar como “patria milagro” y en la que cada cartera intentará hacer lo mejor dentro de sus competencias.

🔴 EN VIVO: posesión de Abelardo en Cali. Los invitados y nuevos detalles

SEMANA informa desde Cali, ciudad en la que se prepara todo para la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella. El equipo periodístico revela nuevos detalles y lo que acontece con los invitados especiales.

Las horas previas a la posesión de Abelardo De La Espriella

SEMANA informa desde los diferentes puntos de interés, a horas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en la ciudad de Cali. Vea aquí todo lo que está pasando.

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