Abelardo De La Espriella no se quedó callado y le respondió a Juan Manuel Santos con contundente mensaje: “Se burló de la democracia”

A pocos minutos de que comenzara la ceremonia de posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, el exmandatario Juan Manuel Santos compartió un mensaje a través de su cuenta oficial en X. En la publicación, afirmó que Colombia inicia una nueva etapa con la llegada de este Gobierno y destacó la fortaleza de la democracia.

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“Colombia ha demostrado una vez más la fortaleza de su democracia y sus instituciones. Comienza una nueva etapa y la responsabilidad de gobernar para todos. Que los próximos cuatro años sean de unidad, humildad, respeto por la Constitución y progreso con equidad”, escribió el expresidente.

De La Espriella no se quedó callado y respondió al mensaje de Santos con fuertes críticas a su gestión presidencial.

El Tigre lo acusó de “burlarse” del resultado del plebiscito, además de haber favorecido a la guerrilla durante su Gobierno y de profundizar la división política del país.

Exacto, todo lo que usted no hizo.



Porque usted se burló de la democracia al desconocer el plebiscito, gobernó para las FARC y dividió al país en dos después de que ya había unidad. https://t.co/CzxG6MVQgB — De La Espriella Presidente (@AbelardoPTE) August 7, 2026

“Exacto, todo lo que usted no hizo. Porque usted se burló de la democracia al desconocer el plebiscito, gobernó para las Farc y dividió al país en dos después de que ya había unidad”, dijo De La Espriella a través de la red social.

Este intercambio de publicaciones se produjo luego de conocerse la decisión del ahora mandatario de no invitar a los expresidentes Ernesto Samper y Juan Manuel Santos a la ceremonia de posesión presidencial.

Abelardo De La Espriella no invitó a Juan Manuel Santos a la posesión presidencial. Foto: Montaje con fotos de Semana

Una de las razones que habría motivado esta decisión es que De La Espriella ha expresado en repetidas ocasiones su desacuerdo con la gestión del expresidente Juan Manuel Santos y con el acuerdo de paz firmado con las Farc.

Aunque el plebiscito convocado para refrendar ese pacto fue rechazado por la mayoría de los votantes, posteriormente el acuerdo comenzó a implementarse por medio del Congreso. Desde entonces, diversas víctimas de las Farc han manifestado que aún esperan avances en materia de reparación, verdad y justicia.