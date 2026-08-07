Detectan drones cargados con explosivos que iban dirigidos contra base militar en Tolima; Ejército alerta

Mientras en Cali el país se prepara para la posesión del presidente Abelardo De La Espriella, en el departamento del Tolima, el Ejército denunció una grave situación de orden público que, al parecer, pretendía afectar toda una base militar en esa región del país.

La Quinta División del Ejército Nacional, a través de su cuenta de X, confirmó que en las últimas horas se detectaron varios drones cargados con explosivos que tendrían como objetivo la base militar del Batallón No. 17 General Domingo Caicedo.

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El comunicado oficial arrancó mencionando que “rechazamos categóricamente este acto terrorista perpetrado por el grupo armado organizado residual frente Ismael Ruiz, hacia la base militar del Batallón de Infantería N.17 General Domingo Caicedo de la Sexta Brigada, en Planadas, Tolima”.

Lo grave del asunto, según el Ejército, es que esta acción terrorista se habría planeado con el uso de dispositivos explosivos improvisados que habrían sido instalados en drones, para después ser lanzados contra la unidad militar ubicada en el centro-occidente del país.

“Grave violación al Derecho Internacional Humanitario” fue como la Quinta División del Ejército calificó esta nueva acción terrorista, en la que estaría involucrada esa facción de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC), liderada por el temible Iván Mordisco.

El intento de atacar a las tropas del Ejército en Tolima estaría relacionado con los constantes golpes que se le han venido dando al frente Ismael Ruiz en ese departamento. Por eso, los uniformados se mantienen en alerta ante las intenciones violentas de esa estructura criminal.

En las últimas semanas, el Ejército le incautó a ese frente casi media tonelada de marihuana en el sur del departamento, capturó a uno de sus presuntos extorsionistas y recuperó a un menor de edad que habría sido reclutado en el municipio de Planadas.

En el mes de abril, el frente Ismael Ruiz sufrió un golpe a sus finanzas de casi 15.000 millones de pesos, después de que el Ejército destruyera excavadoras, clasificadoras y unidades de producción que tenían en una mina ilegal ubicada entre las zonas rurales de Ataco y Chaparral.

Este nuevo intento terrorista de atacar al Ejército Nacional se produjo en medio de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella en Cali, Valle del Cauca.