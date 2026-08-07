Muere hombre clave de las disidencias de Iván Márquez en medio de operación militar en Caquetá

Eider Quitora Olarte, identificado por la inteligencia militar como alias Alexis Perdomo, el Tigre o Johan González, murió en las últimas horas en medio de una operación que adelantaron las Fuerzas Militares en la jurisdicción de Belén de los Andaquíes, en el departamento de Caquetá.

El nombre no le dirá nada al país, pero las autoridades lo señalan de ser uno de los principales responsables de manejar las finanzas de las disidencias de la Segunda Marquetalia, liderada por Iván Márquez, en esa región del país.

Cabecillas de la Segunda Marquetalia incumplieron el acuerdo de paz, pero siguen siendo subsidiados por el Estado

SEMANA conoció por fuentes militares que Quitora Olarte tenía 49 años y llevaba siete años dentro de esa estructura. En esa trayectoria criminal, fue guerrillero raso, comandante de escuadra, remplazante de guerrilla y cabecilla de finanzas.

Las autoridades también tenían contra alias el Tigre una orden de captura que emitió un Juzgado con Función de Control de Garantías de Florencia, en Caquetá, sobre un proceso que llevaban la Fiscalía y el Gaula, la unidad especial de la Policía que combate la extorsión y el secuestro.

El disidente nunca le dio la cara a la justicia para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión y terrorismo, todo el prontuario delictivo que cometió como integrante de esa disidencia que nació tras el rearme de los guerrilleros que no aceptaron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.

Desde el año 2020, las Fuerzas Militares tienen rastreados los movimientos de Quitora Olarte, la injerencia que tuvo en San Vicente del Caguán, su participación en confrontaciones armadas y la permanencia en Belén de los Andaquíes para hacer actividades criminales en esa zona y en el municipio de La Fragua, en Caquetá.

Su principal área de influencia se enfocaba en la región del Pato Balsillas, en la zona norte del municipio de San Vicente del Caguán y de Belén de los Andaquíes, el lugar que se habría convertido en el epicentro de sus acciones delictivas.

Las Fuerzas Militares confirmaron que con la muerte de Quitora Olarte se afectan las finanzas de la estructura Teófilo Forero de la Segunda Marquetalia, pues era el responsable de recoger todo el dinero producto de extorsiones contra comerciantes, ganaderos y finqueros.

Las consecuencias también llegarían a las redes de extorsión, las rutas de recaudo y los enlaces financieros que manejaba alias el Tigre para esa operación criminal de las disidencias de las Farc en el Caquetá.