Defensoría del Pueblo envió mensaje en el marco de la posesión presidencial: “Una jornada democrática y pluralista”

La Defensoría del Pueblo se pronunció en la mañana de este viernes, 7 de agosto, en el marco de la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia, tras su triunfo en las pasadas elecciones.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

La entidad envió un mensaje a los colombianos, teniendo en cuenta las jornadas de protesta que anunciaron seguidores del excandidato presidencial Iván Cepeda y del saliente presidente Gustavo Petro en diferentes ciudades.

En primer lugar, la Defensoría saludó al nuevo presidente de Colombia, tras recordar que sobre las 3:00 de la tarde iniciará la ceremonia de posesión en la Universidad Santiago de Cali, en la capital del Valle del Cauca.

Posteriormente, recordó las convocatorias a manifestaciones públicas, “debido a las diferencias políticas y sociales con el nuevo Gobierno”, haciendo énfasis en los sectores afines al mandatario saliente.

“Estas son expresiones del pluralismo democrático. La protesta social es un derecho fundamental y una expresión de derechos de participación democrática, cuenta con garantías constitucionales y debe desarrollarse pacíficamente”, dijo.

Precisamente, la jefe de la entidad, Iris Marín, añadió: “Saludamos al Presidente de la República en su posesión e invitamos a una jornada democrática y pluralista”.

La Defensoría del Pueblo anunció que acompañará las manifestaciones y protestas sociales que se han anunciado en las distintas regiones del país.

“De ser necesario, si se presentan tensiones, promoveremos el diálogo social como la mejor forma de atenderlas y mediaremos para prevenir su escalamiento a disturbios o hechos de violencia”, señaló.

El último llamado de Iván Cepeda previo a las manifestaciones del 7 de agosto: “No nos dejemos llevar por estrategias de miedo”

Reiteró que el equipo de defensores está haciendo presencia en las jornadas y puntos de reunión y en los Puestos de Mando Unificado (PMU), con el propósito de contribuir a la garantía de los derechos humanos.

“Invitamos a quienes participarán en las manifestaciones a ejercer su derecho de manera pacífica, y a las autoridades a garantizar el derecho a la protesta y actuar con pleno respeto por las normas que rigen la acción del Estado en la contención de disturbios o violencia que se puedan desencadenar, privilegiando siempre el diálogo”, recalcó la entidad.

El excandidato presidencial Iván Cepeda había anunciado que las principales manifestaciones se van a desarrollar en tres ciudades del país. Bogotá, Barranquilla y Cali, desde donde se realizarán plantones.

Iván Cepeda en Barranquilla. Foto: Guillo González

Cepeda indicó que todas las protestas serán pacíficas y que se opondrán a la llegada de Abelardo De La Espriella a la Casa de Nariño, al cuestionar la legitimidad de las elecciones.

Este mismo pensamiento lo ha sostenido el mandatario saliente, Gustavo Petro, quien en los últimos días ha insistido en reiteradas ocasiones en que el presidente electo del país es Iván Cepeda y ha denunciado un presunto fraude.