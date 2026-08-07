La Variante Norte de Popayán permanece cerrada este viernes 7 de agosto luego de que fuera reportada la presencia de un cilindro sospechoso en este corredor vial.

Las autoridades mantienen la restricción del tránsito mientras se espera la llegada de personal especializado para determinar la naturaleza del elemento.

Cierre preventivo en la Variante Norte

La situación fue reportada durante la mañana en un sector de la Variante Norte de la capital caucana, generando el cierre preventivo de la vía y afectaciones para los conductores que utilizan este corredor.

De acuerdo con la información preliminar conocida hasta el momento, el elemento fue identificado como un cilindro sospechoso, por lo que se activó el procedimiento de seguridad correspondiente y se espera la presencia de personal antiexplosivos para realizar la verificación.

Según informe de las autoridaes, la Policía verificó el elemento y realizó una destrucción controlada para garantizar la seguridad en la zona.

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