Alarmante incendio forestal en Popayán este sábado, 19 de septiembre: reporte oficial de los bomberos

En Popayán se registra una emergencia ambiental de grandes proporciones con la evidencia de un incendio forestal, que preocupa a la ciudadanía, que ya es atendido por un cuerpo integrado por 30 unidades de los Bomberos Voluntarios de la ciudad.

Los incendios mantienen en emergencia a Colombia: hasta el momento hay 14 activos

Fuentes de la región reportaron a SEMANA que la conflagración se registró exactamente en el sector de La Yunga, en inmediaciones del relleno sanitario de la ciudad.

Las llamas avanzan con fuerza, consumiendo extensas hectáreas de maleza y bosque de pino, generando una severa afectación a los ecosistemas y a la cobertura vegetal de la zona.

Para hacer frente a la conflagración, los organismos de socorro han desplegado un carrotanque y dos vehículos de apoyo logístico, buscando contener la propagación del fuego y evitar que las llamas alcancen la infraestructura del depósito de residuos urbanos.

El mayor desafío que enfrentan los equipos de rescate son las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona, las cuales avivan el fuego, cambian repentinamente la dirección de las llamas y dificultan las labores de sofocación y enfriamiento en terreno.

Esta condición meteorológica adversa incrementa el riesgo para el personal en línea de fuego y acelera la dispersión de humo denso hacia los sectores aledaños.

Este no es el único incendio en la región

La situación en La Yunga no es aislada. De acuerdo con el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos, Popayán afronta una jornada crítica con tres incendios forestales activos de forma simultánea.

Frente a este panorama, las autoridades mantienen desplegadas a más de 60 unidades de bomberos en distintos puntos de la ciudad para atender los focos de calor y proteger los recursos naturales locales.

Entre tanto, en otras regiones del país también se reportaron otros incendios. En Villa de Leyva, la Gobernación confirmó la conflagración reportada en la tarde de este sábado.

Se registra un fuerte incendio forestal en el cerro de San Marcos, del municipio de Villa de Leyva, en Boyacá, que mantiene en emergencia a la población. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ADf4N1Z54M — Revista Semana (@RevistaSemana) September 19, 2026

En representación del Gobierno nacional, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la atención gubernamental a Boyacá y detalló algunos informes de la emergencia:

“Es un incendio elíptico, de alta velocidad y llamas altas. Es el de mayor magnitud en el país en el día de hoy. Está en una esquina del cerro”, detalló Lara, quien también aseguró que desde el primer momento, la emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de la región.

A esta, se sumó el apoyo de Tunja y Tinjacá, con Defensa Civil, comunidad y refuerzo de Samacá y Cundinamarca, según el ministro.,

Por el momento no se han reportado heridos o ciudadanos afectados por estos incendios forestales; sin embargo, Rodrigo Lara confirmó que la orden del presidente Abelardo De La Espriella y el Cuerpo Nacional de Bomberos es concisa: no parar con los trabajos de mitigación a las conflagraciones.