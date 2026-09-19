Vientos de gran intensidad sorprendieron este sábado a turistas y comerciantes en las playas de Cartagena, provocando voladuras de sombrillas y momentos de desorden en la zona costera. Videos en redes sociales evidenciaron la magnitud de la situación.

Un vendaval durante la tarde de este sábado 19 de septiembre afectó a las playas de Cartagena. Sombrillas y carpas fueron arrastradas por la fuerte brisa. pic.twitter.com/cjPM51Wwry — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) September 19, 2026

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En otras imágenes se evidencia que el vendaval impactó en el sector náutico de la bahía de Manga, donde los intensos vientos soltaron y arrastraron a varias embarcaciones. Inmediatamente, las tripulaciones empezaron a asegurar con firmeza las naves, reforzar todos los amarres en muelles y suspender temporalmente cualquier salida al mar.

Ahora bien, este no fue un fenómeno exclusivo de Cartagena. En Santa Marta, los mismos ciudadanos reportaron que el cielo se oscureció y fuertes vientos azotaron a los residentes y turistas de la capital de Magdalena.

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Tras la difusión de las imágenes, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó a SEMANA las causas del fenómeno meteorológico en el Caribe colombiano.

La entidad reveló que los sensores ubicados en la región identificaron ráfagas de viento de hasta 43 km/h. Esto se traduce en una velocidad de categoría 6, es decir, un viento fuerte, de acuerdo con la escala Beaufort (el sistema estándar para clasificar la fuerza del viento).

Esta clasificación tiene 13 niveles, donde la 0 equivale a un viento casi imperceptible y la 12 es un huracán que puede hasta volar casas. La sexta posición (en la que se ubicó la ráfaga identificada este sábado a las 2 de la tarde en Cartagena) es el límite de lo que puede pasar de ser un ventarrón moderado a uno fuerte.

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El Ideam consideró que este fenómeno evidentemente no es normal, pero tampoco representa una amenaza para la ciudadanía. Descartaron un posible tsunami, siendo esta una de las principales preocupaciones al limitar directamente con el mar Caribe.

A las 2 p.m., el Ideam reportó las siguientes alertas en la región:

Atención en Barranquilla, Soledad y Malambo, especialmente por posibles arroyos y aumentos en los niveles de los afluentes de la ciénaga de Mallorquín.

Atención en Santa Marta, Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, Fundación y El Retén, ante posibles crecientes súbitas en ríos y quebradas.

Atención en Valledupar, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, La Paz, Becerril y La Jagua de Ibirico, ante posibles crecientes en la cuenca media del río Cesar.

La entidad meteorológica especificó que la tarde en esta región estuvo enmarcada por varias nubes formadas que han generado inestabilidad y pueden generar lluvias fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante las próximas horas.