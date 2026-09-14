El colmo en Cartagena: de los mismos creadores de la mojarra a $800.000, ahora llega la piña colada a $400.000

Lo que parecía una cuenta más terminó dejando una diferencia de precios difícil de ignorar. El creador de contenido aseguró que el precio de las bebidas cambió durante el pedido y que solo después de pagar encontró otra tarifa.

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Un influenciador y creador de contenido digital denunció un presunto cobro excesivo durante una visita a la zona de Bocagrande, en Cartagena, luego de pagar $400.000 por cuatro piñas coladas.

Según relató en sus redes sociales, durante el pedido le habrían informado que cada bebida tenía un valor de $45.000. Sin embargo, posteriormente le habrían indicado que el precio era de $100.000 por unidad.

La diferencia hizo que la cuenta terminara en $400.000 por las cuatro bebidas, una cifra que el creador de contenido cuestionó públicamente y utilizó para alertar a otros turistas que visiten Cartagena.

“Nos acaban de robar en Cartagena”, afirmó al comenzar la grabación, en la que contó lo que, según su versión, ocurrió durante el consumo de las bebidas.

Denuncia aumento precios Cartagena Foto: Captura pantalla redes sociales Mario Trujillo

El influenciador aseguró que decidió regresar al establecimiento después de hacer el pago para revisar el valor de los productos. Fue entonces, según su relato, cuando encontró una carta en la que las piñas coladas aparecían con un precio de $45.000.

“En esta carta sí tienen a 45.000 pesos la piña colada y en la de él la tenía a 100.000”, señaló mientras mostraba la diferencia que, según afirmó, encontró entre los precios.

El creador de contenido reconoció que el reclamo ocurrió después de haber pagado la cuenta, por lo que el valor ya había sido cancelado cuando revisó nuevamente la información.

El episodio fue presentado como una advertencia para quienes llegan a Cartagena, especialmente a una zona turística como Bocagrande. “Pa’ que estén pendientes”, dijo el influenciador al referirse a su experiencia.

Hasta el momento de esta denuncia, no se ha conocido una respuesta pública por parte del establecimiento señalado.

Por eso, el caso corresponde a la versión entregada por el influenciador, quien cuestionó la diferencia entre el precio que, según aseguró, le informaron inicialmente y el monto que finalmente pagó.

La situación vuelve a poner sobre la mesa una recomendación básica para quienes visitan destinos turísticos: revisar el precio de los productos antes de ordenar y verificar la cuenta antes de hacer el pago, especialmente cuando existen diferencias entre la información entregada durante el pedido y la carta del establecimiento.