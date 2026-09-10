Cartagena fue sorprendida por un robot humanoide que “sacó los prohibidos”: video bailando es viral en Colombia

Un robot humanoide terminó convertido en protagonista de un curioso momento en Cartagena. Se trata de Migo, una figura que llamó la atención al aparecer bailando champeta junto a una mujer, en un video que comenzó a circular ampliamente en redes sociales.

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Las imágenes muestran al robot siguiendo el ritmo y realizando movimientos de baile con una naturalidad que no solo sorprendió a quienes presenciaron la escena,sino que sacudió las redes sociales.

Un encuentro cotidiano transformado por la innovación

En la ciudad de Cartagena se presenció una escena singular cuando una máquina con forma humana compartió la pista de baile con una mujer.

Se trata de Migo, un robot influencer perteneciente a la agencia de marketing Promomarka. En la grabación, de apenas 15 segundos, se observa al humanoide bailar con fluidez al ritmo de la música, una escena que rápidamente llamó la atención de los usuarios y comenzó a circular en redes sociales.

Fluidez motriz e integración cultural

Durante esta presentación, el autómata demostró una coordinación de movimientos sobresaliente, alejándose de los patrones rígidos o mecánicos básicos habituales.

Su capacidad para aclimatarse al ambiente festivo cartagenero y seguir el compás musical llamó la atención de los testigos y de los usuarios en redes sociales.

Migo dejó de lado sus movimientos habituales y se animó a participar en el baile. Foto: Promomarka

La destreza exhibida permitió que el dispositivo tomara parte en una actividad normalmente asociada con las personas, evidenciando el potencial que alcanza la interacción entre humanos y robots en el ámbito del entretenimiento.

Migo también cuenta con un perfil en Instagram, donde comparte contenidos relacionados con sus apariciones y actividades.

En la descripción de la cuenta se presenta con una particular frase: “Nacido para ser estrella. Showman, activador y presentador”, dejando claro el enfoque de entretenimiento que acompaña sus presentaciones.