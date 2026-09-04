El robotaxi Tesla Cybercab, que se lanzó este jueves en Estados Unidos, se perfila para marcar un antes y un después en el transporte público mundial, según Elon Musk, quien reaccionó desde sus redes sociales a la innovación de su compañía.

No es tema del futuro: estos son los carros que se manejan solos y ya están en las calles

El primer viaje de este modelo fue ansiado por el mundo y en redes sociales se viralizó el momento en el que este Cybercab tuvo sus primeros usuarios a bordo. El protagonista de este hito tecnológico de movilidad fue el influencer norteamericano Spencer, reconocido por su experticia en vehículos eléctricos.

Spencer vivió esta experiencia junto con el también creador de contenido Devin Olsenn. Allí, demostraron que, luego de contactar el servicio por la aplicación de su celular, toda la experiencia muestra un vehículo autónomo cuyo todo contacto es con su pantalla LED que, al igual que los vehículos de Tesla, allí describe todo el panorama.

En esta pantalla se puede interactuar con la inteligencia artificial Grok, acomodar los asientos, modificar la temperatura del vehículo y, según sus fabricantes, hasta se pueden jugar videojuegos o ver películas para disfrutar el recorrido.

Al igual que Spencer, cientos de usuarios han visibilizado su experiencia en este vehículo de servicio público. Gracias a ello, todo el mundo está conociendo el funcionamiento de este hito tecnológico.

¿Cómo funciona el robotaxi Tesla Cybercab?

El vehículo se pide a través de una aplicación móvil

Los usuarios han revelado que el acceso a este servicio es completamente virtual y, tal como sucede con otras plataformas también reconocidas como Uber, a través de una aplicación móvil los ciudadanos solicitan el vehículo para dirigirse de un lugar a otro.

Es desde este primer punto que los usuarios empezaron a reportar algunos de los factores más llamativos, pues, al comparar con otras alternativas de movilidad, detectaron que los servicios eran más económicos con el sistema de Tesla.

Ahora bien, el sistema apenas lleva un día de funcionamiento y, aunque Tesla no ha explicado este comportamiento, en tiempos anteriores, cuando se estrenaron otras plataformas de movilidad, también se evidenciaron precios muy por debajo de sus competidores, por lo que no significa que se convierta en una constante.

El vehículo solo transporta a dos personas

A diferencia de otros vehículos de transporte y el mismo Tesla Model Y, que también funciona como un robotaxi en Estados Unidos, en el Cybercab solamente se pueden transportar 2 personas.

Puertos de carga e interacción con la pantalla

La única interacción del usuario con el vehículo es a través de la pantalla, pues es con ella que las personas definen las acciones del robotaxi, como cerrar la puerta, encender el aire acondicionado, disponer el contenido multimedia, etc.

De acuerdo con lo revelado por los diferentes internautas de Norteamérica, por el momento, esos son los principales factores llamativos de esta innovación tecnológica.

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