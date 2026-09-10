Adam Mosseri explicó por qué el feed cronológico de Instagram “no funciona” como muchos creen: lanzó advertencia

El director de Instagram, Adam Mosseri, aseguró que desactivar el algoritmo de recomendaciones y utilizar un feed en orden cronológico puede empeorar la experiencia del usuario, ya que, según la compañía, termina saturándose de publicaciones de empresas, marcas y medios, además de reducir hasta en un 50 % la interacción dentro de la plataforma.

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Sus declaraciones llegan mientras Australia estudia un proyecto de ley sobre el deber de diligencia digital. La iniciativa plantea, entre otras medidas, que plataformas como Instagram incorporen notificaciones push para informar a los usuarios sobre la posibilidad de desactivar el algoritmo y activar un feed cronológico, con el objetivo de ofrecer un mayor control sobre el contenido que consumen.

Durante una conversación con periodistas en Australia, recogida por ABC News, Mosseri afirmó que las pruebas realizadas por la compañía en otros países muestran que el feed cronológico perjudica la experiencia de uso.

Según explicó, este formato termina dominado por publicaciones de empresas y marcas que tienen mayor capacidad para publicar con frecuencia.

Las declaraciones se dieron en el marco de la presentación de nuevas funciones para Instagram en ese país, entre ellas Tu algoritmo, una herramienta que permite a los usuarios consultar y modificar algunos aspectos del sistema de recomendaciones de la red social.

¿Por qué, según Instagram, el feed cronológico favorece a las marcas?

Mosseri explicó que, cuando el contenido se organiza únicamente por orden de publicación, las cuentas que publican con mayor frecuencia obtienen más visibilidad. Como las empresas suelen generar contenido de manera constante, terminan ocupando una mayor parte del feed.

Instagram defiende el algoritmo porque asegura que el orden cronológico favorece a las marcas. Foto: Getty Images

“Los creadores quedan eclipsados y luego tus amigos quedan aún más eclipsados”, afirmó el directivo.

A su juicio, este efecto hace que los usuarios se pierdan una mayor cantidad de contenido relevante y, con el tiempo, pasen menos tiempo en la aplicación. Incluso aseguró que la participación puede reducirse hasta en un 50 %.

El responsable insistió en que el problema no se limita al tiempo de uso, sino que afecta la satisfacción general con la plataforma. Por ello, considera que quienes optarían por desactivar el algoritmo representarían una minoría.

Instagram ya permite ver las publicaciones en orden cronológico

Aunque el debate ha cobrado fuerza por la propuesta legislativa en Australia, la red social ya ofrece desde 2022 una opción para consultar las publicaciones en orden cronológico a nivel mundial.

Se trata del feed Seguidos, lanzado junto con el de Favoritos, que muestra las publicaciones de las cuentas que sigue cada usuario en el mismo orden en que fueron compartidas.

Muchos usuarios ya pueden usar el feed cronológico, pero casi nadie lo hace. Foto: Getty Images

Esta modalidad elimina las recomendaciones de cuentas desconocidas impulsadas por el algoritmo y presenta únicamente el contenido de los perfiles seguidos.

Sin embargo, no permanece activada de forma predeterminada: cada vez que el usuario abre la aplicación debe volver a seleccionar manualmente el feed de Seguidos, ya que la app regresa automáticamente al feed principal basado en recomendaciones.

Mosseri reconoció que esta opción tiene un uso muy bajo en Australia, con una adopción de apenas un porcentaje de un solo dígito. Según explicó, una de las razones podría ser que muchos usuarios desconocen su existencia y admitió que todavía “hay margen para mejorar la facilidad con la que se puede encontrar”.

*Con información de Europa Press