Preocupante fenómeno acelera el aumento del nivel del mar en estos países: millones de personas estarían en riesgo

Uno de los principales factores que estarían agravando los efectos del cambio climático es el hundimiento del suelo. Así lo señala una investigación realizada por científicos de la Universidad Técnica de Múnich y la Universidad de Tulane, según la cual más de 500 millones de personas que viven en zonas costeras de baja altitud enfrentan un aumento del nivel del mar casi tres veces superior al promedio mundial.

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El estudio, publicado en Nature Communications, analiza el llamado “nivel del mar relativo”, que combina el aumento de los océanos con el descenso del terreno donde se encuentran las comunidades. Mientras el nivel del mar provocado por el cambio climático aumenta cerca de 3,15 milímetros al año, las poblaciones de zonas costeras densamente habitadas experimentan un incremento promedio de unos 6 milímetros anuales.

Las ciudades que estarían en alerta

Entre los países que registran los mayores aumentos relativos del nivel del mar se encuentran Tailandia, Bangladés, Nigeria, Egipto, China e Indonesia, con promedios de entre 7 y 10 milímetros al año. Estados Unidos, Países Bajos e Italia también presentan tasas superiores a la media mundial, con incrementos de entre 4 y 5 milímetros anuales.

Las poblaciones de zonas costeras densamente habitadas experimentan un incremento promedio de unos 6 milímetros anuales. Foto: Getty Images

En las ciudades, Yakarta y Tianjin destacan como los puntos más críticos, con aumentos relativos de 13,7 y 13,5 milímetros por año, respectivamente. Les siguen Bangkok, Lagos y Alejandría. Sin embargo, el fenómeno podría variar considerablemente dentro de una misma ciudad: en algunas zonas de Yakarta el suelo llega a hundirse hasta 42 milímetros al año, mientras otros sectores incluso ganan altura.

El comportamiento de las costas tampoco es uniforme. En Suecia y Finlandia, el llamado rebote posglacial hace que la corteza terrestre continúe elevándose tras la desaparición de los hielos de la última era glacial. En algunas zonas, este ascenso es más rápido que el aumento del nivel del mar, provocando que el nivel marino relativo disminuya.

Uno de los principales factores que estarían agravando los efectos del cambio climático es el hundimiento del suelo. Foto: Getty Images / JasonDoiy

¿Por qué el suelo “se hunde”?

La subsidencia puede tener múltiples causas que suelen presentarse de manera simultánea, entre ellas la extracción intensiva de agua subterránea y la explotación de petróleo y gas, especialmente en zonas urbanas. También influyen la compactación de sedimentos jóvenes en los deltas, el peso de las construcciones sobre terrenos blandos y procesos geológicos de largo plazo, como los movimientos tectónicos.

Julius Oelsmann, investigador del Instituto Geodésico Alemán de Investigación de TUM (DGFI-TUM) y autor principal del estudio, advirtió que para “entender el ascenso del nivel del mar en las costas y responder de manera efectiva, no solo debemos observar el océano, sino también el suelo”. Sus declaraciones fueron recogidas por la Universidad Técnica de Múnich.

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Luego, agregó: “En las regiones costeras más densamente pobladas, las actividades humanas provocan que el terreno se hunda con mayor intensidad, a menudo por la extracción excesiva de agua y recursos que antes estabilizaban el subsuelo”.