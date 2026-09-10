Apple lanzó su primer iPhone plegable y sus rivales no tardaron en reaccionar: las redes estallaron con burlas, sarcasmo e indirectas

Apple puso fin a la espera de sus seguidores con el lanzamiento de los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, una generación que incorpora importantes mejoras. Sin embargo, el evento también dejó dos grandes sorpresas.

Apple presentó oficialmente su primer teléfono plegable, el iPhone Duo: precio, características y fecha de lanzamiento

La primera sorpresa fue la ausencia del iPhone 18 estándar. De acuerdo con la nueva estrategia de Apple, este modelo no llegaría al mercado durante este año y su lanzamiento estaría previsto para 2027. La segunda gran novedad fue la presentación del esperado iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía.

Como era de esperarse, el anuncio del nuevo formato de Apple no pasó desapercibido entre sus compañías rivales, que rápidamente reaccionaron en redes sociales con mensajes cargados de ironía y sarcasmo ante el lanzamiento presentado por el nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus.

El primer dispositivo plegable de Apple llega siete años después de que Samsung fuera pionera en esta categoría. Foto: AFP

Reacciones que llaman la atención

Una de las reacciones más contundentes llegó desde Samsung Estados Unidos, que aprovechó la presentación para destacar su trayectoria en el mercado de los teléfonos plegables. “¿Haciéndonos esperar? Bien. Estaremos por aquí, doblando de tres maneras”, señaló la compañía en redes sociales.

Making us wait? Fine. We'll be over here, folding 3 ways. — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

En otra publicación, la compañía ironizó al señalar que la presentación le resultaba “muy familiar” y comparó la situación con una posible secuela de Los Sims. En otro mensaje, incluso invitó a Apple a avisar cuando terminara de “recalentar nuestras sobras”. Con estas publicaciones, Samsung buscó remarcar que Apple habría llegado tarde al mercado de los teléfonos plegables, una tecnología que sus competidores llevan varios años desarrollando.

Let us know when you're done reheating our leftovers 😉 — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

Como si fuera poco, la compañía involucró a Duolingo, que aprovechó el nombre elegido por Apple para su nuevo teléfono y la coincidencia con su propia marca. “Lo siento mucho, Duolingo. Nos copiaron también #Solidarity”, escribió la plataforma web a través de X.

I'm so sorry, @DuoLingo. They copied us too #Solidarity — Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 9, 2026

La compañía aprovechó el momento para sumarse a las bromas y aseguró que el dispositivo ahora ofrece “espacio extra en la pantalla para que hagas tu lección”.

En otra publicación, Duolingo elevó el tono de la broma al asegurar que Apple había “nombrado un teléfono en mi honor y lo han hecho doblarse por la mitad”. La compañía también aprovechó la ocasión para ironizar sobre un posible uso indebido de su marca y señaló que esperaba que Apple no infringiera sus derechos.

now there’s extra screen space for you to do your lesson 😍 — Duolingo (@duolingo) September 9, 2026

Las bromas de Duolingo continuaron con nuevas referencias al dispositivo. En una de ellas, la marca escribió que el teléfono “estaba muerto” y cuestionó por qué todo el mundo la estaba llamando. Posteriormente, reaccionó con humor al hecho de que un “extraño feo” fuera presentado como su supuesto “gemelo”.

when an ugly stranger calls you twin 😂😭 No Brand 🙅‍♂️✋ https://t.co/sroMBt1NS8 — Duolingo (@duolingo) September 9, 2026

Motorola México también se sumó a las reacciones que generó la presentación del primer teléfono plegable de Apple. La compañía aprovechó sus redes sociales para hacer referencia a su línea Razr con un mensaje cargado de ironía: “Esa sensación al colgar, y tu Razr dice todo lo que tú no dijiste”.

Esa sensación al colgar y tu Razr dice todo lo que tú no dijiste.

Algunos apenas lo están descubriendo. Nosotros lo hemos hecho aún mejor.

Espera a ver nuestro próximo movimiento. 👀#Razr pic.twitter.com/HROxnqXfEL — Motorola México (@MotorolaMX) September 9, 2026

En la misma publicación, Motorola lanzó otra indirecta dirigida a quienes apenas estarían conociendo los teléfonos plegables: “Algunos apenas lo están descubriendo. Nosotros lo hemos hecho aún mejor. Espera a ver nuestro próximo movimiento”.