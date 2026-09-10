Samsung se fue contra Apple tras el lanzamiento de su nuevo iPhone plegable y tiró ácida pulla: “Recalentar nuestras sobras”

La espera terminó para los seguidores de Apple. La compañía presentó la nueva familia iPhone 18 Pro y Pro Max, una generación que apuesta por mejorar aspectos clave como la cámara, la autonomía, el rendimiento y las funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Apple no presentó su iPhone 18 estándar: el motivo de la decisión que tomó por sorpresa a todos en su evento de lanzamiento

Los nuevos dispositivos llegarán en negro, plata, azul glacial y borgoña. Las reservas comenzarán el 12 de septiembre y la llegada a las tiendas está prevista para el 18 de septiembre en varios países.

Sin embargo, el evento también dejó dos grandes sorpresas. La primera fue la ausencia del iPhone 18 estándar, un modelo que, según la nueva estrategia de la compañía, no será presentado este año y tendría su lanzamiento previsto para 2027. La segunda fue la llegada del esperado iPhone Duo, el primer teléfono plegable de Apple, un anuncio que desató una ola de reacciones en redes sociales.

Entre las respuestas más llamativas estuvo la de Samsung Estados Unidos, que aprovechó el lanzamiento para lanzar varias indirectas contra su histórico rival a través de X.

Aunque el iPhone 18 Pro llegó con mejoras, el dispositivo que terminó robándose la atención fue el iPhone Duo. Foto: Captura de pantalla de video en canal de YouTube Estética Tecnológica

La marca abrió la conversación con un mensaje irónico: “Hasta ahora, todo igual”, una frase que muchos interpretaron como una crítica a la falta de novedades realmente disruptivas.

En otra publicación, hizo referencia directa a los teléfonos plegables, una categoría en la que lleva varios años compitiendo: “¿Haciéndonos esperar? Bien. Estaremos por aquí, doblando de tres maneras”.

Más adelante, agregó: “Se siente muy familiar. ¿Es esta una secuela de Los Sims...?”.

La compañía continuó con otro mensaje cargado de sarcasmo: “Avísanos cuando termines de recalentar nuestras sobras”, dando a entender que Apple habría llegado tarde a la tecnología plegable.

Finalmente, remató la serie de publicaciones con una frase que resumía su postura: “¿Hubo variedad? No. ¿Fue emocionante? No. ¿Ocurrió? Sí.”

Las publicaciones rápidamente generaron miles de reacciones y fueron interpretadas como una burla al debut del iPhone Duo, especialmente porque Samsung lleva varios años desarrollando teléfonos plegables.

Así es el iPhone Duo, el primer plegable de Apple

El dispositivo incorpora una bisagra de precisión, el nuevo chip A20 Pro, un sistema de doble batería con refrigeración mediante cámara de vapor y un conjunto de cámaras optimizado para sacar partido al formato plegable.

También llega con iOS 27 adaptado a este nuevo diseño y la última generación de Apple Intelligence. Estará disponible en los colores blanco estelar y cielo nocturno, con reservas a partir del 16 de octubre y lanzamiento previsto para el 23 de octubre.

Uno de los principales argumentos de Apple con el iPhone Duo es ofrecer la mayor pantalla que ha tenido un iPhone sin sacrificar la portabilidad. Foto: AFP

La pantalla más grande que ha tenido un iPhone

Uno de los principales atractivos del iPhone Duo es su pantalla. Cuando está cerrado ofrece un panel Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, con una superficie de visualización equivalente al 90 % de la del iPhone 18 Pro. Al abrirlo, despliega una pantalla interior de 7,6 pulgadas, aproximadamente un 50 % más grande que la del iPhone 18 Pro Max.

Ambos paneles incorporan tecnología ProMotion, pantalla siempre activa y un brillo máximo de hasta 3.000 nits. Además, la pantalla interior cuenta con un acabado nanotexturizado que reduce los reflejos y ayuda a disimular el pliegue, integra una cámara FaceTime oculta y será compatible con el Apple Pencil USB-C antes de finalizar el año.