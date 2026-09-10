Max Henríquez lanza alerta por nuevo fenómeno que genera preocupación en el cinturón de fuego: “Es impresionante”

Los fenómenos naturales han mantenido la atención en los últimos días debido a la frecuencia e intensidad con la que se han presentado en distintas partes del mundo. Entre ellos destacan los sismos registrados en países como España, Colombia, Indonesia y México, que, aunque ocurrieron en momentos diferentes y con magnitudes distintas, generaron un impacto significativo.

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A esta situación se suma la actividad de varios volcanes. En Colombia, por ejemplo, el volcán Puracé, ubicado en Cauca, continúa bajo alerta naranja y permanece bajo el monitoreo constante de las autoridades, que buscan detectar cualquier anomalía de forma oportuna.

Indonesia también ha sido escenario de un episodio reciente. Hace pocos días, el volcán Krakatoa entró en erupción y la dispersión de ceniza obligó a suspender los vuelos en el aeropuerto internacional Soekarno-Hatta, en Yakarta.

En medio de este panorama, el meteorólogo Max Henríquez llamó la atención sobre el aumento de la actividad sísmica y volcánica en varios países, especialmente en aquellos ubicados dentro del cinturón de fuego del Pacífico.

Esta es la zona sísmica más activa del mundo. Foto: Getty Images/Science Photo Libra

“Otro volcán del cinturón de fuego del Pacífico que hace erupción. Es impresionante esta reactivación de volcanes y sismos a ambos lados del Pacífico”, escribió en su cuenta de X.

El experto hacía referencia al volcán Sakurajima, en Japón, una montaña de 1.117 metros de altura considerada una de las más activas del país y visible desde gran parte de la ciudad de Kagoshima.

Su origen se remonta a hace unos 30.000 años, cuando una enorme erupción transformó la caldera de la zona. Sin embargo, el edificio volcánico que hoy se conoce como Sakurajima comenzó a formarse hace aproximadamente 4.000 años.

A diferencia de otros volcanes que permanecen décadas sin registrar cambios, Sakurajima mantiene una actividad casi continua. Foto: Getty Images

¿Qué es el cinturón de fuego del Pacífico?

El cinturón de fuego del Pacífico, también conocido como anillo de fuego, es la región con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta. Rodea gran parte del océano Pacífico, desde Sudamérica hasta Asia y Oceanía, e incluye países como Colombia, Chile, México, Estados Unidos, Japón, Filipinas e Indonesia.

Esta intensa actividad ocurre porque varias placas tectónicas están en constante movimiento. En muchas zonas chocan entre sí mediante un proceso conocido como subducción, lo que acumula una gran cantidad de energía que, al liberarse, provoca terremotos y alimenta la actividad de numerosos volcanes.