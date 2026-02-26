Antioquia

¿Qué es el diapirismo de lodo? El fenómeno tras la explosión del volcán en el Urabá antioqueño

El fenómeno evidenciado en Antioquia es mucho más normal de lo que se puede estimar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

26 de febrero de 2026, 6:09 p. m.
Explosión en volcán de San Juan de Urabá.
Explosión en volcán de San Juan de Urabá. Foto: Redes sociales

En la tarde del miércoles, 25 de febrero, se registró la erupción de un volcán de lodo en el municipio de San Juan de Urabá, en Antioquia. Cuando este diapiro —forma de mencionar a un volcán— entró en erupción, se activaron las alarmas en el territorio.

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Este fenómeno no es una actividad volcánica tradicional, sino que correspondería a un evento denominado ‘diapirismo de lodo’, que ocurre cuando materiales blandos, ricos en sedimentos -fragmentos de roca, minerales o restos orgánicos-, agua y gases atrapados, se desplazan fuertemente entre sí y posteriormente generan una presión tal, que puede abrir fracturas y liberar lodo.

Según el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la UNGRD, el diapirismo de lodo se produce cuando sedimentos acumulados con altas cantidades de materia orgánica quedan enterrados profundamente en el volcán.

El fenómeno es diferente al de los volcanes magmáticos, ya que este proceso no involucra magma —roca fundida, semilíquida y muy caliente— ni lava fundida. En un diapirismo, el material expulsado es barro, agua y gases como metano y dióxido de carbono, que, al mezclarse con el oxígeno, pueden inflamarse y producir llamas visibles, como en el caso de este miércoles.

Medellín

Restringen el paso de vehículos de más de 20 toneladas en vía alterna Medellín – Bogotá

Medellín

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

Medellín

Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno tras ataque con dron en Segovia que mató a tres personas: “Una mamá y dos hijos”

Medellín

Dron con explosivos cayó en una casa de Segovia y mató a tres personas

Medellín

Caminata canina en Rionegro unirá bienestar animal, servicios veterinarios gratuitos y solidaridad

Medellín

Este jueves inicia plan piloto en el sector de Las Areneras para evitar cierres

Medellín

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Bogotá

Gran oportunidad para conseguir trabajo en Bogotá: son 100 vacantes disponibles este viernes 27 de febrero

Nación

Ideam aclara cuándo llegará el polvo del Sahara a Colombia: subdirectora confirma a SEMANA

Bogotá

Cierre y reapertura en importante estación de TransMilenio: prográmese para los cambios

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio.
Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio. Foto: Tomado del perfil en Facebook de Julio Cesar

De acuerdo con lo explicado por el SGC, la situación con los volcanes de lodo no sería de gravedad: “Son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, detalló mediante un comunicado publicado en X.

El fenómeno fue captado en video por residentes de la zona y generó preocupación inicial entre la comunidad, que al principio temió una erupción volcánica clásica.

Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá: las llamas se vieron desde otros municipios

Autoridades de gestión del riesgo y cuerpos de emergencia, como el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), acudieron al sitio para establecer perímetros de seguridad, monitorear la liberación de gases y evaluar la estabilidad del terreno.

Estas entidades no han reportado afectaciones ni alertas considerables para el territorio y sus habitantes.

Colombia, especialmente la región del Caribe y zonas como Urabá, es conocida por tener numerosos volcanes de lodo producto del diapirismo, aunque muchos de ellos no se manifiestan con tanta violencia o visibilidad como el evento de ayer.

Los expertos señalan que estos procesos forman parte de la dinámica natural del subsuelo y que la vigilancia comunitaria y la comunicación con las autoridades son clave para enfrentar emergencias de este tipo de forma segura.

Más de Medellín

Derrumbe en la autopista Medellín - Bogotá a la altura de San Luis.

Restringen el paso de vehículos de más de 20 toneladas en vía alterna Medellín – Bogotá

Los dos protagonizaron un nuevo cruce.

Juez declara improcedente tutela de Daniel Quintero contra Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, por publicación en X

Gustavo Petro y Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia.

Gobernador de Antioquia arremete contra el Gobierno tras ataque con dron en Segovia que mató a tres personas: “Una mamá y dos hijos”

Los drones bomba del ELN vienen de Venezuela, según cálculos de la inteligencia militar. Allá se ensamblan estos artefactos explosivos y posteriormente son dirigidos a varias regiones de Colombia.

Dron con explosivos cayó en una casa de Segovia y mató a tres personas

El evento propone un espacio incluyente donde corredores, familias y animales de compañía compartirán la ruta

Caminata canina en Rionegro unirá bienestar animal, servicios veterinarios gratuitos y solidaridad

Autoridades del Suroeste antioqueño, la ANI y la concesionaria Covipacífico acordaron aplicar un plan piloto de “pare y siga” en el sector Las Areneras, en Amagá, para garantizar la movilidad mientras avanzan las obras de Pacífico 1.

Este jueves inicia plan piloto en el sector de Las Areneras para evitar cierres

Explosión en volcán de San Juan de Urabá.

El Servicio Geológico Colombiano aclara la situación con relación a la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá

Lluvias en Medellín.

Ideam pronostica lloviznas en Medellín este jueves 26 de febrero

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció 100 millones de pesos de recompensa por autores de masacre en Titiribí.

Masacre en Titiribí: hermano de señalado cabecilla, entre las víctimas; todo apunta a ajuste de cuentas por tráfico de drogas

Noticias Destacadas