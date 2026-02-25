Antioquia

Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá: las llamas se vieron desde otros municipios

El comandante de bomberos de esa población alertó sobre posibles incendios forestales a causa del fuego.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 9:27 p. m.
Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio.
Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio. Foto: Periódico El Colombiano

Una impresionante erupción del volcán de lodo de San Juan de Urabá sorprendió a los habitantes de este municipio esta tarde de miércoles, 25 de febrero.

“Tengo 44 años y es la primera vez que veo una cosa como esta”, le dijo a SEMANA Julio González, el comandante de Bomberos de San Juan de Urabá.

La erupción del diapiro, como se le llama técnicamente, provocó llamas que superaron los 10 metros de altura y fueron visibles desde zonas lejanas, como el municipio de Necoclí, ubicado aproximadamente a una hora del volcán.

Tras lo ocurrido, las imágenes comenzaron a inundar las redes sociales, que nunca habían visto este volcán ubicado en la zona de San Juancito en erupción.

Medellín

Masacre en Titiribí: hermano de señalado cabecilla, entre las víctimas: todo apunta a ajuste de cuentas por tráfico de drogas

Medellín

Reportan impresionante erupción del volcán de San Juan de Urabá

Medellín

¿Reconstrucción del Edificio Coltejer? Proyecto se viraliza en redes sociales

Medellín

Declaran alerta en seis municipios de Antioquia, uno de ellos aguas abajo de Hidroituango, por incremento del nivel del río Cauca

Medellín

Se suspende el cierre en Las Areneras de Amagá; Gobernación y alcaldes piden alternativas a la ANI para evitar afectaciones al comercio

Medellín

¿Cuándo se rehabilita la vía Medellín-Bogotá de San Luis?, ruta alterna y respuesta del gobernador

Medellín

Trucos que pocos conocen para ahorrar dinero con el metro de Medellín: use bien la app Cívica

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio.
Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio. Foto: Tomado del perfil en Facebook de Julio Cesar

La gobernación de Antioquia, tal como lo informó el comandante de Bomberos de San Juan de Urabá, indicó que no se presentaron personas heridas.

El socorrista aseguró, además, que se están registrando incendios forestales en la zona como consecuencia de la explosión.

Sin embargo, aclaró que no es posible combatir las llamas durante la noche. También señaló que evacuaron a las personas que estaban observando la emergencia y confirmaron que no hay viviendas en riesgo.

En esa municipalidad de 32 mil habitantes, que está a 430 kilómetros de Medellín, han tenido que enfrentar en los últimos días emergencias como las inundaciones registradas a inicios de mes.

La ejemplar historia de Arturo Hernández, el niño que sobrevivió a las inundaciones en Necoclí al aferrarse a un árbol por más de 15 horas

Esa crisis, provocada por el frente frío que afectó a más de 160 municipios en ocho departamentos de Colombia, llevó al Gobierno nacional a decretar la emergencia económica.

Incluso, en esa situación se dio el colapso del puente de Mulatos, que comunica a San Juan de Urabá con Necoclí y con el centro del departamento de Antioquia.

De hecho, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la instalación de puentes modulares para reemplazar el de Mulatos y que Invías tendrá a cargo una segunda estructura, entre San Juan de Urabá y Arboletes.

Más de Medellín

Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció 100 millones de pesos de recompensa por autores de masacre en Titiribí.

Masacre en Titiribí: hermano de señalado cabecilla, entre las víctimas: todo apunta a ajuste de cuentas por tráfico de drogas

Explosión en volcán de San Juan de Urabá.

Reportan impresionante erupción del volcán de San Juan de Urabá

x

¿Reconstrucción del Edificio Coltejer? Proyecto se viraliza en redes sociales

rios

Declaran alerta en seis municipios de Antioquia, uno de ellos aguas abajo de Hidroituango, por incremento del nivel del río Cauca

x

Se suspende el cierre en Las Areneras de Amagá; Gobernación y alcaldes piden alternativas a la ANI para evitar afectaciones al comercio

x

¿Cuándo se rehabilita la vía Medellín-Bogotá de San Luis?, ruta alterna y respuesta del gobernador

x

Trucos que pocos conocen para ahorrar dinero con el metro de Medellín: use bien la app Cívica

Ilustración editorial sobre los barrios Perpetuo Socorro, El Poblado, Laureles y Belén, que destaca el contraste entre el distrito creativo y las zonas con mayor concentración de población académica en Medellín.

Más allá del Lleras: el barrio de Medellín que entró en la lista de los más bonitos del mundo

La medida tiene nueva rotación desde este lunes, 17 de julio de 2023

Evite comparendos: así cambiará el pico y placa en Medellín este jueves, 26 de febrero

Noticias Destacadas