Impresionantes imágenes de la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá: las llamas se vieron desde otros municipios

Una impresionante erupción del volcán de lodo de San Juan de Urabá sorprendió a los habitantes de este municipio esta tarde de miércoles, 25 de febrero.

“Tengo 44 años y es la primera vez que veo una cosa como esta”, le dijo a SEMANA Julio González, el comandante de Bomberos de San Juan de Urabá.

La erupción del diapiro, como se le llama técnicamente, provocó llamas que superaron los 10 metros de altura y fueron visibles desde zonas lejanas, como el municipio de Necoclí, ubicado aproximadamente a una hora del volcán.

Tras lo ocurrido, las imágenes comenzaron a inundar las redes sociales, que nunca habían visto este volcán ubicado en la zona de San Juancito en erupción.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio. Foto: Tomado del perfil en Facebook de Julio Cesar

La gobernación de Antioquia, tal como lo informó el comandante de Bomberos de San Juan de Urabá, indicó que no se presentaron personas heridas.

El socorrista aseguró, además, que se están registrando incendios forestales en la zona como consecuencia de la explosión.

Sin embargo, aclaró que no es posible combatir las llamas durante la noche. También señaló que evacuaron a las personas que estaban observando la emergencia y confirmaron que no hay viviendas en riesgo.

En esa municipalidad de 32 mil habitantes, que está a 430 kilómetros de Medellín, han tenido que enfrentar en los últimos días emergencias como las inundaciones registradas a inicios de mes.

Esa crisis, provocada por el frente frío que afectó a más de 160 municipios en ocho departamentos de Colombia, llevó al Gobierno nacional a decretar la emergencia económica.

Incluso, en esa situación se dio el colapso del puente de Mulatos, que comunica a San Juan de Urabá con Necoclí y con el centro del departamento de Antioquia.

De hecho, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) anunció la instalación de puentes modulares para reemplazar el de Mulatos y que Invías tendrá a cargo una segunda estructura, entre San Juan de Urabá y Arboletes.