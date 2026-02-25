Reportan impresionante erupción del volcán de San Juan de Urabá

Habitantes de San Juan de Urabá reportaron una explosión de un volcán de lodo ubicado en inmediaciones de la planta de tratamiento del acueducto municipal, según informó el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de esa población a las autoridades de la Gobernación de Antioquia.

Videos difundidos en redes sociales evidenciaron la expulsión de lodo y gases, lo que generó alarma entre los habitantes del municipio. Foto: Periódico El Colombiano

Según las autoridades departamentales, el fenómeno ocurrido corresponde a la erupción de un diapiro (volcán) de lodo, ubicado a unos diez minutos del casco urbano del municipio.

Un balance preliminar señala que no hay pérdidas humanas, sino únicamente daños materiales en la vía y riesgo de incendio forestal si las llamas alcanzan la vegetación seca.

Bomberos de San Juan de Urabá evacuaron a las personas que se acercaron a observar lo sucedido.

Julio González, comandante de Bomberos de San Juan de Urabá, dijo a SEMANA que se están registrando incendios forestales en la zona como consecuencia de la explosión.

Sin embargo, aclaró que no es posible combatir las llamas durante la noche. También señaló que evacuaron a las personas que estaban observando la emergencia y confirmaron que no hay viviendas en riesgo.

“Tengo 44 años y es la primera vez que veo una cosa como esta”, afirmó sobre la explosión, cuyas llamas superaron los 10 metros de altura y fueron visibles desde zonas lejanas, como el municipio de Necoclí, ubicado aproximadamente a una hora del volcán.

Así es el volcán de lodo que alberga la “tierra de árboles” de Antioquia: ¿cómo llegar y qué hacer en esta joya natural?

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), no se reportó afectación alguna en la vía hacia el corregimiento Siete Vueltas.

Sin embargo, anunciaron que enviarán maquinaria amarilla para garantizar la transitabilidad en el sector.

En San Juan de Urabá han tenido que enfrentar en los últimos días emergencias como esta, además de las inundaciones registradas a inicios de mes por el frente frío que afectó a más de 160 municipios en ocho departamentos de Colombia, lo que llevó al Gobierno nacional a decretar la emergencia económica.

La ejemplar historia de Arturo Hernández, el niño que sobrevivió a las inundaciones en Necoclí al aferrarse a un árbol por más de 15 horas

En medio de esa situación, colapsó el puente de Mulatos, que comunica a San Juan de Urabá con el centro del departamento de Antioquia.

El comandante de Bomberos del municipio le dijo a SEMANA que, pese a esto, la emergencia no ha superado su capacidad de respuesta, por lo que no han solicitado apoyo a entidades de otros municipios.

Puente de Mulatos, en Necoclí, afectado por inundaciones en febrero de 2026. Foto: Redes sociales