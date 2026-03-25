Los parques biblioteca de Medellín están redefiniendo su papel en la ciudad.

Lo que durante años fue un símbolo del acceso a la cultura y a la educación en territorios vulnerables, hoy se consolida también como una red de apoyo para mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

En estos espacios, la lectura, los talleres y los encuentros comunitarios se entrelazan con procesos de escucha, orientación y acompañamiento.

Arranca mega jardín infantil en Santa Cruz: 300 niños tendrán atención en Buen Comienzo Primavera Norte

Parques biblioteca en Medellín: espacios seguros para mujeres y prevención de violencias

Las bibliotecas se han convertido en un primer punto de contacto para muchas mujeres que no acuden directamente a instituciones formales, ya sea por miedo, desinformación o barreras económicas.

En ese contexto, estos espacios funcionan como un puente entre la vida cotidiana y la atención institucional, facilitando procesos de prevención y protección.

Uno de los pilares de esta estrategia es el fortalecimiento cultural con enfoque de género.

La alta presencia femenina dentro del sistema, con millones de usuarias cada año, ha impulsado esta transformación.

A través de clubes de lectura y actividades comunitarias, las bibliotecas promueven conversaciones sobre identidad, emociones, relaciones y experiencias de vida.

La literatura se convierte en una herramienta para reflexionar y reconocer situaciones que muchas veces permanecen invisibles.

Iniciativas como “¡Dinamitas! Mujeres que leen mujeres”, en San Antonio de Prado, permiten abordar temas como la diversidad, la rabia, el deseo o la vergüenza a partir de obras escritas por autoras.

En la Biblioteca Popular Nº 2, el club “Entre hilos y letras” combina lectura con tejido, generando espacios intergeneracionales donde se comparten memorias, historias del barrio y experiencias personales.

A estos se suman procesos como “Las Moiras Tejedoras”, en el Parque Biblioteca 12 de Octubre, enfocado en feminismo, salud mental y memoria

También está “Sibilas literarias”, en el Parque Biblioteca Nuevo Occidente Lusitania, donde se discuten temas como consentimiento, roles de género y sororidad.

En todos los casos, el objetivo es el mismo: usar la cultura como una herramienta de prevención y construcción de redes de apoyo.

En Medellín, los parques biblioteca fortalecen su papel como entornos protectores, ofreciendo espacios de encuentro, escucha y orientación para prevenir la violencia . Foto: Instagram @sergiofajardovalderrama

Capacitación y rutas de atención: cómo funcionan las bibliotecas como red de apoyo en Medellín

Este trabajo cultural se complementa con una estrategia institucional que busca convertir las bibliotecas en entornos protectores.

A través del programa “Tejiendo Hogares”, la Alcaldía de Medellín ha capacitado a 270 gestores culturales y personal administrativo en prevención de violencias sexuales y activación de rutas de atención.

La formación incluye herramientas como el “violentómetro”, que permite identificar distintos niveles de violencia de género y actuar de manera oportuna.

Cuando se detecta un caso, el personal bibliotecario orienta a las usuarias hacia rutas institucionales como el “Código Violeta”, articulado con las autoridades de salud y atención a mujeres.

El liderazgo femenino dentro del sistema refuerza este proceso.

Desde 2016, el 70% de los estímulos a la creación literaria han sido otorgados a mujeres, mientras que su participación en programas de lectura y escritura supera el 70%.

Además, constituyen más de la mitad de quienes integran clubes de lectura y talleres, consolidando estos espacios como escenarios de empoderamiento.

Con presencia en comunas y corregimientos, los parques biblioteca se han convertido en puntos de encuentro para poblaciones diversas, desde migrantes hasta madres cuidadoras.