La Alcaldía de Medellín avanza en uno de los proyectos sociales más relevantes para la primera infancia en el nororiente de la ciudad.

En la comuna 2-Santa Cruz, una de las zonas con mayor densidad poblacional, inició la construcción del jardín infantil Buen Comienzo Primavera Norte.

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Arranca obra clave para la primera infancia en Medellín

Esta obra que busca ampliar la cobertura y mejorar la atención integral de niñas y niños en este sector históricamente rezagado en infraestructura social.

El nuevo equipamiento contará con una extensión de 4.108 metros cuadrados y tendrá capacidad para atender a 300 menores.

Los pequeños accederán a servicios enfocados en educación inicial, nutrición, cuidado y acompañamiento psicosocial, en línea con la política pública de primera infancia del programa Buen Comienzo.

Este modelo, impulsado por la administración distrital, está dirigido a niños entre los 0 y 5 años, así como a madres gestantes y lactantes, brindando atención integral en salud, alimentación y desarrollo cognitivo.

En Medellín estamos en obra 🚧 .



Buenas noticias para la comuna 2, Santa Cruz: Iniciamos la construcción del jardín infantil Buen Comienzo Primavera Norte. Serán 4.108 m² para la atención integral y el bienestar efectivo de 300 niñas y niños, con una inversión de más de 30.400… pic.twitter.com/AewLXYALvs — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) March 20, 2026

Así impactará Buen Comienzo Primavera Norte en Santa Cruz

La construcción del jardín infantil hace parte del megaproyecto urbano Primavera Norte, una intervención estratégica que se desarrolla en inmediaciones de la estación Acevedo del Metro.

De esta manera se transformarán cerca de 70.000 metros cuadrados de espacio público en la zona.

Según información oficial de la Alcaldía, esta iniciativa incluye no solo el centro infantil.

También contará con un ReCreo Cultural, zonas verdes, espacios deportivos y obras de estabilización en el río Medellín, con una inversión que supera los 216.000 millones de pesos.

Las autoridades locales han señalado que el impacto del proyecto será significativo, ya que beneficiará a más de un millón de habitantes del nororiente y noroccidente de Medellín.

En este contexto, el jardín infantil Buen Comienzo Primavera Norte se proyecta como una pieza clave dentro de la segunda fase del proyecto, reforzando la apuesta institucional por la atención integral a la niñez.

Este tipo de infraestructura incluye salas de atención diferenciadas por edades, espacios de alimentación, áreas recreativas y servicios de salud y nutrición, lo que garantiza un entorno adecuado para el desarrollo infantil.

La comuna 2-Santa Cruz, ubicada en la zona nororiental de Medellín, enfrenta retos importantes debido a su alta densidad poblacional y limitaciones en infraestructura urbana

Por estas razones, este tipo de intervenciones son consideradas prioritarias dentro del plan de desarrollo local.

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Con el inicio de esta obra, la administración distrital busca no solo aumentar la cobertura en educación inicial, sino también cerrar brechas sociales y ofrecer mejores oportunidades desde la primera infancia.

La Primavera Norte será uno de los proyectos urbanos más ambiciosos en ejecución en Medellín.