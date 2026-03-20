Medellín

Arranca mega jardín infantil en Santa Cruz: 300 niños tendrán atención en Buen Comienzo Primavera Norte

La obra ya inició en la comuna 2 de Medellín y promete transformar la atención a la primera infancia con más de 4.000 m² dedicados al cuidado, educación y bienestar de niñas y niños.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de marzo de 2026, 9:10 a. m.
Santa Cruz da un salto para la niñez: construyen jardín infantil de más de 4.000 m²
Santa Cruz da un salto para la niñez: construyen jardín infantil de más de 4.000 m² Foto: Composición Semana/ X @FicoGutierrez/ Noticias Semana

La Alcaldía de Medellín avanza en uno de los proyectos sociales más relevantes para la primera infancia en el nororiente de la ciudad.

En la comuna 2-Santa Cruz, una de las zonas con mayor densidad poblacional, inició la construcción del jardín infantil Buen Comienzo Primavera Norte.

Nuevo jardín infantil en Medellín, ¿dónde quedará ubicado y cuándo será inaugurado?

Arranca obra clave para la primera infancia en Medellín

Esta obra que busca ampliar la cobertura y mejorar la atención integral de niñas y niños en este sector históricamente rezagado en infraestructura social.

El nuevo equipamiento contará con una extensión de 4.108 metros cuadrados y tendrá capacidad para atender a 300 menores.

Medellín

Medellín lanza nanocréditos digitales: la nueva opción para financiar pequeños negocios sin trámites largos

Medellín

Ideam advierte lluvias en Medellín durante este viernes, 20 de marzo: estas son las horas en las que caerá el agua

Medellín

De cero a experto: Medellín y Google abren 20.000 cupos gratis para aprender IA sin saber de sistemas

Medellín

Estadounidense llegó a Medellín con mucha ropa interior femenina y juguetes sexuales: lo devolvieron y todo quedó en imágenes

Medellín

Cientos de familias en la Comuna 7 de Medellín recuperaron casi 3.000 m² de espacio público en tres parques

Medellín

Así estará el clima en la ciudad de Medellín: conozca si lloverá, o no, este jueves 19 de marzo

Medellín

Los lujos de los disidentes de las Farc que delinquían en Medellín: tenían ‘spa’ y camionetas de lujo

Turismo

Medellín se alista para ofrecer una experiencia de turismo gastronómico distinta, enfocada en hamburguesas: fechas y actividades

Turismo

A menos de dos horas de Medellín: así es una de las calles más populares y coloridas de Antioquia

Empresas

Colombia exporta más talento: contratación internacional de profesionales creció 49% en 2025

Los pequeños accederán a servicios enfocados en educación inicial, nutrición, cuidado y acompañamiento psicosocial, en línea con la política pública de primera infancia del programa Buen Comienzo.

Este modelo, impulsado por la administración distrital, está dirigido a niños entre los 0 y 5 años, así como a madres gestantes y lactantes, brindando atención integral en salud, alimentación y desarrollo cognitivo.

Así impactará Buen Comienzo Primavera Norte en Santa Cruz

La construcción del jardín infantil hace parte del megaproyecto urbano Primavera Norte, una intervención estratégica que se desarrolla en inmediaciones de la estación Acevedo del Metro.

De esta manera se transformarán cerca de 70.000 metros cuadrados de espacio público en la zona.

Según información oficial de la Alcaldía, esta iniciativa incluye no solo el centro infantil.

También contará con un ReCreo Cultural, zonas verdes, espacios deportivos y obras de estabilización en el río Medellín, con una inversión que supera los 216.000 millones de pesos.

Las autoridades locales han señalado que el impacto del proyecto será significativo, ya que beneficiará a más de un millón de habitantes del nororiente y noroccidente de Medellín.

En este contexto, el jardín infantil Buen Comienzo Primavera Norte se proyecta como una pieza clave dentro de la segunda fase del proyecto, reforzando la apuesta institucional por la atención integral a la niñez.

Este tipo de infraestructura incluye salas de atención diferenciadas por edades, espacios de alimentación, áreas recreativas y servicios de salud y nutrición, lo que garantiza un entorno adecuado para el desarrollo infantil.

La comuna 2-Santa Cruz, ubicada en la zona nororiental de Medellín, enfrenta retos importantes debido a su alta densidad poblacional y limitaciones en infraestructura urbana

Por estas razones, este tipo de intervenciones son consideradas prioritarias dentro del plan de desarrollo local.

De cero a experto: Medellín y Google abren 20.000 cupos gratis para aprender IA sin saber de sistemas

Con el inicio de esta obra, la administración distrital busca no solo aumentar la cobertura en educación inicial, sino también cerrar brechas sociales y ofrecer mejores oportunidades desde la primera infancia.

La Primavera Norte será uno de los proyectos urbanos más ambiciosos en ejecución en Medellín.