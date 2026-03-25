Concierto gratuito en la Universidad de Medellín previo a Semana Santa: guía para asistir

La Semana Santa en Medellín no solo se vive desde la fe y las tradiciones religiosas, sino también desde la cultura. En distintos puntos de la ciudad se estarán desarrollando actividades culturales, las cuales emergen como espacios para el encuentro ciudadano, donde la música se convierte en un puente entre lo espiritual y lo artístico.

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Estos eventos, abiertos al público, han ganado relevancia en los últimos años al ofrecer alternativas distintas para quienes buscan vivir estos días desde una perspectiva más contemplativa. La música sacra, en particular, se posiciona como uno de los lenguajes más representativos de esta época.

En ese contexto, la Universidad de Medellín acogerá un concierto gratuito en vísperas de Semana Santa, una actividad que hace parte de su programación cultural abierta a la ciudadanía. El evento está programado para el jueves 26 de marzo de 2026, y tendrá lugar en el Teatro Universidad de Medellín.

Universidad de Medellín será sede de este concierto previo a Semana Santa. Foto: Tomada de la página web de la Universidad de Medellín.

De acuerdo con la información de la Universidad, el concierto contará con la participación de los siguientes artistas: el Coro de Cámara Universidad de Medellín, el Coro Tonos Humanos, la Coral Tomás Luis de Victoria, el Coro de Cámara Cecilia Espinosa y la ODA, junto a los solistas Eliana Osorio (soprano) y Juan Pablo Vélez (barítono). La actividad está pensada como un espacio de reflexión y encuentro a través del arte.

El evento empezará a las 7:00 p. m.; se recomienda el ingreso con anterioridad, ya que será libre hasta completar el aforo, lo que permite que cualquier ciudadano pueda asistir sin costo alguno.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la cultura y promover la participación de la comunidad en eventos de carácter artístico durante esta temporada.

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El evento estará a cargo de la Orquesta Departamental de Antioquia (ODA) y presentará el concierto “Un réquiem alemán”, de Johannes Brahms, bajo la dirección de la maestra Cecilia Espinosa Arango.

La obra “es muy importante para la ciudad porque estamos ad portas de la Semana Mayor… esta obra va a tener la fusión de 4 coros y la participación de la Orquesta Departamental de Antioquia y dos solistas de la ciudad”, según Espinosa.

Adicionalmente, la presenta como un regalo artístico para quienes buscan conectar con la fe a través de los sonidos. este gran montaje contará con la Orquesta Departamental de Antioquia y con la participación de 5 coros del departamento.

La Orquesta Departamental de Antioquia estará dando un concierto el jueves 26 de marzo en la Universidad de Medellín. Foto: Telemedellín

Según la organización, este tipo de conciertos se consolida como una tradición dentro de la programación de Semana Santa en la ciudad, integrando elementos culturales con el contexto religioso que caracteriza estos días.

La invitación está abierta para que residentes y visitantes participen en este concierto, que combina tradición, arte y espiritualidad en un solo escenario. Además, el evento se suma a otras actividades que se desarrollan en Medellín durante esta temporada, donde instituciones públicas y privadas impulsan espacios para la reflexión, el turismo cultural y la convivencia ciudadana.