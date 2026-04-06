Cierre de la Semana Santa multitudinario en Monserrate: Datos clave de la jornada

El cierre de la Semana Santa en Bogotá estuvo marcado por una masiva asistencia de ciudadanos y turistas al cerro de Monserrate, uno de los lugares más representativos de la capital. Durante la jornada, miles de personas se dieron cita en este punto para vivir una experiencia que combinó tradición religiosa, actividad física y encuentro cultural.

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Desde las primeras horas del día, el flujo de visitantes fue constante. Familias, grupos de amigos, peregrinos y viajeros provenientes de distintas regiones del país y del exterior emprendieron el ascenso por el sendero peatonal, motivados tanto por la fe como por el atractivo turístico que ofrece este emblemático lugar. La caminata, exigente por su inclinación y extensión, fue asumida por los asistentes como parte esencial de la experiencia.

De acuerdo con los registros de la jornada, el número de personas que subieron el cerro superó ampliamente las 23 mil, consolidando este día como uno de los más concurridos del año. Hacia las 2:00 de la tarde, la cifra de ascensos alcanzaba las 25.950 personas, mientras que 18.959 ya habían realizado el descenso. Estos datos evidencian la magnitud de la movilización en torno a esta tradición.

Sendero peatonal en Monserrate. Foto: Alcaldía de Bogotá

El sendero, que es administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), cuenta con una extensión de 2.350 metros y está compuesto por 1.605 escalones. A lo largo del recorrido, los visitantes avanzan entre pausas, esfuerzo físico y momentos de contemplación, hasta llegar a la cima, donde se encuentra uno de los puntos más icónicos de la ciudad.

Durante la jornada también se presentaron algunas situaciones que requirieron atención médica. En total, se reportaron 55 asistencias en salud, lo que hace parte del acompañamiento institucional dispuesto para garantizar el bienestar de quienes recorren el camino. Estas atenciones se dieron en medio de un operativo que buscó responder a la alta afluencia de personas.

Uno de los aspectos destacados de la actividad es que no se requiere inscripción previa para realizar el ascenso. El ingreso se maneja directamente en el lugar mediante control de aforo, lo que permite regular el número de personas que acceden al sendero en cada momento. Esta medida resulta clave en jornadas de alta demanda como la vivida durante el cierre de la Semana Santa.

Semana Santa es una de las temporadas donde más visitantes se registran en Monserrate. Foto: Alcaldía de Bogotá

Más allá de las cifras, el ambiente que se vivió en Monserrate reflejó el significado que este sitio tiene para muchos. Para algunos, se trata de un acto de devoción; para otros, de una oportunidad para conectarse con la ciudad desde otro ángulo. La vista panorámica de Bogotá desde la cima se convierte en un atractivo adicional que complementa la experiencia.

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La jornada dejó en evidencia, una vez más, la importancia de este lugar dentro de la vida cultural y espiritual de la capital. Monserrate no solo es un referente turístico, sino también un escenario donde convergen distintas formas de vivir la ciudad, especialmente en fechas de alto valor simbólico como la Semana Santa.