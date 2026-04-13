Encuentran a las siete personas que habían desaparecido en Monserrate: Bomberos lo confirmó y entregó detalles

El Cuerpo de Bomberos Oficiales de Bogotá confirmó que en la mañana de este lunes, 13 de abril, fueron encontradas las 7 personas que desaparecieron en extrañas circunstancias en el cerro de Monserrate.

Cuerpo de Bomberos de Bogotá revela primera hipótesis de dónde están las 7 personas que se perdieron en Monserrate

Según se ha conocido, son dos adultos y cinco menores de edad los que estuvieron desaparecidos durante más de 18 horas, mientras que los organismos de emergencia y las autoridades los trataban de ubicar.

A través de su cuenta de X, los Bomberos confirmaron el hallazgo e indicaron que el mismo se llevó a cabo en la parte alta del cerro. Una vez bajen de allí, serán atendidos para verificar sus condiciones de salud.

“Al descender, serán llevados al PMU para una evaluación de su estado de salud, para luego ser entregados a sus familiares”, señaló el organismo.

Hasta ahora no se conoce qué fue lo que pasó y el motivo por el que duraron varias horas perdidos. En su momento, se indicó que la principal hipótesis que se manejaba es que estaban escondidos en una cueva, pero esto deberá ser verificado por las autoridades.

Antes de que fueran encontrados, la última comunicación que se había tenido con estas personas fue hacia las 11:00 de la mañana de este domingo, cuando uno de ellos se comunicó con un familiar.

Desde ese momento, se les perdió el rastro por completo y poco después se iniciaron los operativos. Yover Molina, papá de dos de los menores, contó que intentó hablar con ellos y no le fue posible.

Autoridades reportan siete personas extraviadas en el cerro de Monserrate

“Desde las horas de la mañana cuando salí yo a trabajar y después le empecé a marcar pero no me contestaban al celular. Después de la una de la tarde ya me empecé a preocupar porque a esa hora ya tenían que estar, más o menos, aquí en el barrio pero nada de nada”, señaló en diálogo con City Tv.

La preocupación creció y, junto a su esposa, se acercaron hasta Monserrate para reportar lo sucedido. Esto fue clave para que rápidamente se iniciaran los protocolos de búsqueda.

Labores de búsqueda de las siete personas desaparecidas en Monserrate. Foto: Bomberos de Bogotá

Finalmente, el esfuerzo del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que utilizaron hasta drones, permitió que las sietes personas fueran halladas. Ahora se espera que sean atendidas en el PMU y que en las próximas horas entreguen su versión sobre qué fue lo que les ocurrió y en dónde se encontraban.