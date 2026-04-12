En la noche de este domingo, los Bomberos de Bogotá, a través de su cuenta oficial de X reportaron que siete personas se perdieron en el sendero de Monserrate.

“Realizamos labores de búsqueda de siete personas extraviadas en inmediaciones del cerro de Monserrate. Estamos haciendo sobrevuelo con drones para determinar el punto en el que se encuentran los ciudadanos”, trinó la entidad.

De acuerdo con Noticias Caracol, los extraviados iniciaron el recorrido desde la mañana; sin embargo, fue un familiar quien reportó la desaparición al perder comunicación con ellos desde las 11:00 a.m., detalle que no era usual.

Al momento de recibir el reporte, la Policía de Carabineros dio inicio a labores de búsqueda por los caminos habilitados del sector. Sin embargo, no lograron ubicar a las personas extraviadas.

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Según el medio, entre los desaparecidos hay cuatro menores y dos adultos, aunque no han podido determinar la séptima persona.

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