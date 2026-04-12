Lujoso hotel de reconocida actriz colombiana habla por primera vez de su cierre, tras el homicidio de alias el Patrón

El pasado 5 de abril, se dio a conocer el asesinato de José Danilo Oviedo Chacón, alias el Patrón, en el hotel Fénix Beach de Cartagena, cuya propietaria es la reconocida actriz Natalia Reyes.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, general Gelver Yecid Peña Araque: “La Armada y la Policía Nacional llegaron al lugar para atender el requerimiento. Se encontraban, al parecer, entre 20 y 30 personas compartiendo, consumiendo bebidas alcohólicas, como cerveza y whisky, cuando de pronto un individuo que se encontraba en ese grupo utiliza un arma de fuego, ultimando al hombre que pierde la vida”, describió.

En diálogo con SEMANA, fuentes judiciales dieron más información al respecto, sobre todo de los capos del narcotráfico en el Caribe, y aseguraron que hay altas posibilidades de que el Clan del Golfo haya dado la orden de este crimen.

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“Alias el Patrón estaba vacacionando con su familia y algunos amigos, cuando llegaron seis hombres a bordo de una lancha. Le dijeron que debía acompañarlos sí o sí. Las personas que estaban ahí pusieron resistencia. Debían hablar con él, al parecer, por un problema que hubo con lo que serían unos envíos de droga, pero no hay certeza”, explicó una de las fuentes.

Además, explicó el medio que lo sucedido podría ser con el objetivo de una reconfiguración de la criminalidad.

“La información que se tiene es que la orden de ese crimen habría salido de una reunión entre capos del narcotráfico en el Caribe colombiano; incluso, habrían entregado la directriz de asesinar a otras personas, entre ellas a Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, por lo que sería el fracasado proceso de paz urbana con el gobierno de Gustavo Petro y eso se iría a presentar dentro de la misma cárcel”, aseguró.

La Policía Metropolitana del lugar aseguró a SEMANA: “Se realiza la suspensión temporal de la actividad del establecimiento de razón social Fénix Beach, por el término de 10 días, a partir del 06/04/2026 hasta el 16/04/2026, de acuerdo al artículo 92, número 16: desarrollar la actividad económica sin cumplir cualquiera de los requisitos establecidos en la normatividad vigente; Ley 1801″.

Hotel Fénix se pronuncia ante lo sucedido

Aunque la actriz no se ha pronunciado directamente después del homicidio que es materia de investigación, sí difundió un comunicado oficial del hotel.

“Recientemente se presentó frente a nuestras instalaciones un doloroso incidente de orden público protagonizado por visitantes externos y ajeno a nuestra operación. Una situación que nunca hubiéramos querido vivir, que nos recordó la vulnerabilidad, pero sobre todo la importancia de seguir trabajando por un país lleno de oportunidades, seguridad y bienestar para las nuevas generaciones”, se lee en el documento.

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También aprovecharon para agradecer a huéspedes, amigos y colaboradores por, según ellos, no colaborar en el desarrollo de la violencia.

“Gracias por ser parte de una comunidad que se rehúsa a alimentar cualquier tipo de violencia y que sabe que Colombia es mucho más que sus dificultades. Aquí seguimos, trabajando con amor y dedicación, con arena entre los dedos y ganas de seguir creando mucha magia. Cartagena y Tierra Bomba son VIDA y seguiremos trabajando para que florezcan”, concluyeron.