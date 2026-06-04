A través de su cuenta en X, la actriz colombiana Natalia Reyes, reconocida por su participación en exitosas producciones como Lady, la vendedora de rosas y por consolidar una carrera internacional tras protagonizar Terminator: Dark Fate, se pronunció sobre el panorama político nacional.

En su publicación, la artista aprovechó el espacio para enviar un mensaje directo a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se han convertido en los protagonistas de la contienda presidencial, haciendo referencia a una contundente petición de cara a la segunda vuelta electoral.

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Al igual que muchos ciudadanos, Reyes manifestó su expectativa frente a la posibilidad de que los dos candidatos presidenciales realicen un debate público antes del próximo 21 de junio, fecha en la que los colombianos volverán a acudir a las urnas para definir quién ocupará la Presidencia de la República.

Esta nueva jornada electoral se llevará a cabo después de los resultados obtenidos en la primera vuelta, en la que el líder del movimiento Defensores por la Patria logró imponerse y llevarse la victoria.

“¿Y el debate pa’ cuándo? Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella“, escribió inicialmente la actriz sin filtros y de forma directa.

Posteriormente, dejó en evidencia su inconformidad ante la ausencia de un encuentro entre los aspirantes, considerando que la ciudadanía merece escuchar de primera mano sus propuestas y contrastar sus ideas sobre los principales desafíos que enfrenta el país. “El país necesita propuestas, diálogo y que no se escondan detrás de sus redes sociales”, agregó.

Con este corto mensaje, Natalia Reyes insistió en la importancia de que los aspirantes expongan sus planes de gobierno, respondan dudas y permitan que los electores cuenten con mayores elementos para tomar una decisión informada antes de la segunda vuelta electoral.

De hecho, justo en la jornada de la primera vuelta, la actriz se mostró bastante activa en sus redes sociales y también se pronunció a través de su cuenta de Instagram con una palabras de reflexión sobre lo que se esperaba el pasado 31 de mayo.

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“Yo tengo que confesarles que me siento profundamente desesperanzada con la política, y no solo hablo de el caso colombiano, sino de la política a nivel global”, expresó, dejando claro que no tiene una postura definitiva entre izquierda o derecha.

“El sistema político, como lo conocemos, implica una cantidad de cosas que traen corrupción, clientelismo, populismo... Está interesado en la polarización que estamos viviendo”, señaló, calificando el panorama como una situación “supremamente agotadora”, especialmente ante la falta de propuestas y la negativa de varios candidatos a debatir.